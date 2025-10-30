Рейтинг@Mail.ru
Профессор объяснил, что дает России и США шанс на трансформацию отношений - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:48 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/rossiya-2051678372.html
Профессор объяснил, что дает России и США шанс на трансформацию отношений
Профессор объяснил, что дает России и США шанс на трансформацию отношений - РИА Новости, 30.10.2025
Профессор объяснил, что дает России и США шанс на трансформацию отношений
Пока президент США Дональд Трамп является главой Белого Дома, у США и России есть историческая возможность на трансформацию двусторонних отношений, заявил РИА... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T01:48:00+03:00
2025-10-30T01:48:00+03:00
в мире
россия
сша
будапешт
дональд трамп
владимир путин
гленн дизен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047034942_0:0:2439:1372_1920x0_80_0_0_87d8381a1d0dd693d850b33c783e0b3d.jpg
https://ria.ru/20251029/ssha-2051664834.html
https://ria.ru/20251029/ssha-2051473029.html
россия
сша
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027927_0:215:2094:1786_1920x0_80_0_0_13cce197e82f4b10d689bc3f420d7c6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, будапешт, дональд трамп, владимир путин, гленн дизен
В мире, Россия, США, Будапешт, Дональд Трамп, Владимир Путин, Гленн Дизен
Профессор объяснил, что дает России и США шанс на трансформацию отношений

Профессор Дизен: президентство Трампа дает РФ и США шанс на сближение

© AP Photo / Jae C. HongФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 30 окт – РИА Новости. Пока президент США Дональд Трамп является главой Белого Дома, у США и России есть историческая возможность на трансформацию двусторонних отношений, заявил РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Я думаю, что сейчас есть историческая возможность трансформировать отношения России и США, когда оставшаяся часть истэблишмента (в отличие от Трампа – ред.) настроена очень русофобски", - сказал Дизен.
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В США заявили о внешнеполитическом провале в отношениях с Россией при Обаме
Вчера, 22:57
По его словам, России и США также была бы выгодна диверсификация торговых отношений.
Ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
США поддерживают конструктивные отношения с Россией и Украиной, заявил Вэнс
Вчера, 13:22
 
В миреРоссияСШАБудапештДональд ТрампВладимир ПутинГленн Дизен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала