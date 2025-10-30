Профессор объяснил, что дает России и США шанс на трансформацию отношений

НЬЮ-ЙОРК, 30 окт – РИА Новости. Пока президент США Дональд Трамп является главой Белого Дома, у США и России есть историческая возможность на трансформацию двусторонних отношений, заявил РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, России и США также была бы выгодна диверсификация торговых отношений.