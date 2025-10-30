Рейтинг@Mail.ru
11:45 30.10.2025 (обновлено: 13:33 30.10.2025)
Путин призвал повышать уровень образования специалистов
Путин призвал повышать уровень образования специалистов
Путин призвал повышать уровень образования специалистов

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Важно повышать уровень образования, переподготовки, адаптации специалистов для формирования конкурентоспособного рынка труда, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства направил приветствие участникам одиннадцатого всероссийского форума "Национальная система квалификаций России"
"Важно и дальше повышать уровень образования, переподготовки, адаптации специалистов, объединять усилия работодателей и государственных структур для формирования современного, конкурентоспособного рынка труда, востребованных кадровых ресурсов будущего", - говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Образование должно поддерживать многообразие традиций, заявил Путин
11 июня, 11:10
 
Общество Россия Владимир Путин Социальный навигатор СН_Образование
 
 
