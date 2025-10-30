https://ria.ru/20251030/proverka-2051871322.html
СК начал проверку сообщений об отравлении в петербургском колледже
СК начал проверку сообщений об отравлении в петербургском колледже - РИА Новости, 30.10.2025
СК начал проверку сообщений об отравлении в петербургском колледже
Следователи начали проверку после сообщений об отравлении студентов одного из колледжей в Санкт-Петербурге, заявил городской главк Следственного комитета. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T15:55:00+03:00
2025-10-30T15:55:00+03:00
2025-10-30T16:37:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962667802_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_64d6f8dd6a6d842f324f4443a69198bf.jpg
https://ria.ru/20250820/rassledovanie-2036408153.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962667802_29:0:1452:1067_1920x0_80_0_0_f68c17ef3ddda967048aeeccb9579ab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку сообщений об отравлении в петербургском колледже
СК проводит проверку сообщений об отравлении 7 учащихся в колледже в Петербурге