15:55 30.10.2025 (обновлено: 16:37 30.10.2025)
СК начал проверку сообщений об отравлении в петербургском колледже
Следователи начали проверку после сообщений об отравлении студентов одного из колледжей в Санкт-Петербурге, заявил городской главк Следственного комитета. РИА Новости, 30.10.2025
2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Следователи начали проверку после сообщений об отравлении студентов одного из колледжей в Санкт-Петербурге, заявил городской главк Следственного комитета.
"️В ходе мониторинга средств массовой информации обнаружено сообщение о том, что 29 октября ряд обучающихся в одном из колледжей города после посещения столовой почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью", — говорится в релизе.

Сейчас выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах, в колледже отравились семь человек, у них выявили кишечную инфекцию.
Петербургская прокуратура также проводит свою проверку — на предмет соответствия организации питания в колледже санитарно-эпидемиологическому законодательству. Кроме того, надзорное ведомство взяло на контроль расследования Роспотребнадзора и СК.
