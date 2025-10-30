МИД Южной Кореи прокомментировал заявление Трампа о подлодках

КЁНДЖУ, 30 окт - РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Чо Хен сообщил, что заявление президента США Дональда Трампа о подлодках с атомной установкой было неожиданным для Южной Кореи.

Он добавил, что далее потребуется "практическая проработка" этого вопроса на рабочем уровне между Кореей и США, чтобы как можно быстрее перейти к его реализации.