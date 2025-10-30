Рейтинг@Mail.ru
11:31 30.10.2025
МИД Южной Кореи прокомментировал заявление Трампа о подлодках
МИД Южной Кореи прокомментировал заявление Трампа о подлодках
Глава МИД Южной Кореи Чо Хен сообщил, что заявление президента США Дональда Трампа о подлодках с атомной установкой было неожиданным для Южной Кореи. РИА Новости, 30.10.2025
в мире, южная корея, сша, филадельфия, дональд трамп, ли чжэ мен
В мире, Южная Корея, США, Филадельфия, Дональд Трамп, Ли Чжэ Мен
МИД Южной Кореи прокомментировал заявление Трампа о подлодках

Заявление Трампа об атомных подлодках стало неожиданностью для Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп на саммите руководителей стран Азиатско -Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу, Южная Корея
Президент США Дональд Трамп на саммите руководителей стран Азиатско -Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Президент США Дональд Трамп на саммите руководителей стран Азиатско -Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу, Южная Корея
КЁНДЖУ, 30 окт - РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Чо Хен сообщил, что заявление президента США Дональда Трампа о подлодках с атомной установкой было неожиданным для Южной Кореи.
"Что касается вопроса о атомных подводных лодках, напомню, что Северная Корея недавно объявила о планах строительства собственной атомной подлодки. Эти и другие обстоятельства вынуждают Республику Корея укреплять собственные оборонные возможности. Именно поэтому президент Ли Чжэ Мён поднял этот вопрос во время саммита с президентом США Дональдом Трампом. Президент Трамп выразил понимание и согласие с необходимостью такой программы, добавив, что "вопрос требует внутренней проверки". Однако уже сегодня утром неожиданно Трамп в своём аккаунте в Truth Social публично заявил о поддержке данного проекта", - заявил Чо Хен на брифинге на полях мероприятий саммита АТЭС.
Он добавил, что далее потребуется "практическая проработка" этого вопроса на рабочем уровне между Кореей и США, чтобы как можно быстрее перейти к его реализации.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Кёнчжу заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство атомной подлодки вместо старых дизельных. Трамп добавил, что АПЛ будет построена на верфях в американской Филадельфии. Он уточнил, что Южная Корея согласилась заплатить 350 миллиардов долларов за снижение пошлин, а корейские компании готовы инвестировать 600 миллиардов в американскую экономику.
Действующее соглашение между США и Южной Кореей запрещает азиатской стране обогащать уран. Сеул давно заявлял об амбициях по разработке АПЛ.
