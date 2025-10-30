Русский балет "Кострома" представил в Пекине "Национальное Шоу России"

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. В четверг в Пекине Русский национальный балет "Кострома" впервые представил спектакль "Национальное Шоу России", китайская публика встретила выступление российских артистов овациями, передает корреспондент РИА Новости.
Артисты "Костромы" в форме народного танца и балета представили историю России от призвания варягов до образования Российской Федерации. Китайская публика горячо встретила российских танцоров, большой восторг зрителей вызвали сложные народные хореографические элементы, включая разнообразные прыжки и присядки. По завершении выступления зрители выразили свои эмоции продолжительными овациями
"Мы надеемся, что китайские зрители смогут еще больше узнать о российской культуре", - сказала журналистам в преддверии представления советник-посланник посольства РФ в Китае Наталья Степкина
По словам автора и исполнителя проекта, президента "Русского национального балета "Кострома", заслуженного работника культуры РФ Елены Царенко, спектакль поспособствует сближению народов России и Китая.
"Культура - это язык любви, это мощный инструмент диалога", - сказала она перед началом спектакля.
Выступление состоялось в рамках международного культурно-образовательного проекта России "Танцевальная увертюра мира" в странах БРИКС. Проект, помимо культурной, включает в себя и образовательную часть. В среду в Пекине прошел мастер-класс в Пекинской академии танца, в ходе которого российские артисты провели мастер-класс по русскому народному танцу, а также прошел перекрёстный мастер-класс для российских танцовщиков по китайскому этническому танцу.
"По завершении (выступлений в упомянутых странах - ред.), мы планируем в Костроме провести фестиваль народно-танцевальной культуры стран БРИКС, даты в настоящее время обсуждаются", - добавила она.
На той же сцене в четверг состоялось выступление китайской группы Восточных исполнительских искусств с танцем "Впечатления о Китае". Как отметила Царенко, выступление двух коллективов на одной сцене является символом единения культур.