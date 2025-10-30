Русский балет "Кострома" представил в Пекине "Национальное Шоу России"

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. В четверг в Пекине Русский национальный балет "Кострома" впервые представил спектакль "Национальное Шоу России", китайская публика встретила выступление российских артистов овациями, передает корреспондент РИА Новости.

Премьера прошла на площадке пекинского центра исполнительских искусств "Тяньцао". Спектакль "Национальное Шоу России" рассказал жителям Пекина об истории России и культурном разнообразии её многонационального народа при помощи языка народной хореографии.

Артисты "Костромы" в форме народного танца и балета представили историю России от призвания варягов до образования Российской Федерации. Китайская публика горячо встретила российских танцоров, большой восторг зрителей вызвали сложные народные хореографические элементы, включая разнообразные прыжки и присядки. По завершении выступления зрители выразили свои эмоции продолжительными овациями

"Мы надеемся, что китайские зрители смогут еще больше узнать о российской культуре", - сказала журналистам в преддверии представления советник-посланник посольства РФ в Китае Наталья Степкина

По словам автора и исполнителя проекта, президента "Русского национального балета "Кострома", заслуженного работника культуры РФ Елены Царенко, спектакль поспособствует сближению народов России и Китая.

"Культура - это язык любви, это мощный инструмент диалога", - сказала она перед началом спектакля.

Выступление состоялось в рамках международного культурно-образовательного проекта России "Танцевальная увертюра мира" в странах БРИКС . Проект, помимо культурной, включает в себя и образовательную часть. В среду в Пекине прошел мастер-класс в Пекинской академии танца, в ходе которого российские артисты провели мастер-класс по русскому народному танцу, а также прошел перекрёстный мастер-класс для российских танцовщиков по китайскому этническому танцу.

Эфиопии и ЮАР. Русский национальный балет "Кострома" планирует выступить и в других странах-участницах БРИКС. Как рассказала Царенко, в феврале 2026 года культурно-образовательный проект будет представлен в Индии , а далее планируется его проведение в Бразилии

"По завершении (выступлений в упомянутых странах - ред.), мы планируем в Костроме провести фестиваль народно-танцевальной культуры стран БРИКС, даты в настоящее время обсуждаются", - добавила она.