Рейтинг@Mail.ru
Русский балет "Кострома" представил в Пекине "Национальное Шоу России" - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:20 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/pekin-2051964942.html
Русский балет "Кострома" представил в Пекине "Национальное Шоу России"
Русский балет "Кострома" представил в Пекине "Национальное Шоу России" - РИА Новости, 30.10.2025
Русский балет "Кострома" представил в Пекине "Национальное Шоу России"
В четверг в Пекине Русский национальный балет "Кострома" впервые представил спектакль "Национальное Шоу России", китайская публика встретила выступление... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T21:20:00+03:00
2025-10-30T21:20:00+03:00
культура
россия
пекин
китай
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107640/34/1076403448_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c2362301429b8030b4c53ab9397cc88.jpg
https://ria.ru/20250218/moskva-2000172111.html
https://ria.ru/20250722/repin-2030636941.html
https://ria.ru/20250612/orkestr-2022515570.html
россия
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107640/34/1076403448_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_3800f0460d318607b74ea2b166516fcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пекин, китай, брикс
Культура, Россия, Пекин, Китай, БРИКС
Русский балет "Кострома" представил в Пекине "Национальное Шоу России"

Русский национальный балет "Кострома" привез в Пекин спектакль об истории России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНациональное Шоу России "Кострома"
Национальное Шоу России Кострома - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Национальное Шоу России "Кострома". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. В четверг в Пекине Русский национальный балет "Кострома" впервые представил спектакль "Национальное Шоу России", китайская публика встретила выступление российских артистов овациями, передает корреспондент РИА Новости.
Премьера прошла на площадке пекинского центра исполнительских искусств "Тяньцао". Спектакль "Национальное Шоу России" рассказал жителям Пекина об истории России и культурном разнообразии её многонационального народа при помощи языка народной хореографии.
Трейлер Красный шелк - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Москве состоялась премьера блокбастера "Красный шелк"
18 февраля, 22:15
Артисты "Костромы" в форме народного танца и балета представили историю России от призвания варягов до образования Российской Федерации. Китайская публика горячо встретила российских танцоров, большой восторг зрителей вызвали сложные народные хореографические элементы, включая разнообразные прыжки и присядки. По завершении выступления зрители выразили свои эмоции продолжительными овациями
"Мы надеемся, что китайские зрители смогут еще больше узнать о российской культуре", - сказала журналистам в преддверии представления советник-посланник посольства РФ в Китае Наталья Степкина
По словам автора и исполнителя проекта, президента "Русского национального балета "Кострома", заслуженного работника культуры РФ Елены Царенко, спектакль поспособствует сближению народов России и Китая.
"Культура - это язык любви, это мощный инструмент диалога", - сказала она перед началом спектакля.
Выставка Илья Репин. Энциклопедия русской жизни в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Пекине открылась выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни"
22 июля, 15:27
Выступление состоялось в рамках международного культурно-образовательного проекта России "Танцевальная увертюра мира" в странах БРИКС. Проект, помимо культурной, включает в себя и образовательную часть. В среду в Пекине прошел мастер-класс в Пекинской академии танца, в ходе которого российские артисты провели мастер-класс по русскому народному танцу, а также прошел перекрёстный мастер-класс для российских танцовщиков по китайскому этническому танцу.
Русский национальный балет "Кострома" планирует выступить и в других странах-участницах БРИКС. Как рассказала Царенко, в феврале 2026 года культурно-образовательный проект будет представлен в Индии, а далее планируется его проведение в Бразилии, Эфиопии и ЮАР.
"По завершении (выступлений в упомянутых странах - ред.), мы планируем в Костроме провести фестиваль народно-танцевальной культуры стран БРИКС, даты в настоящее время обсуждаются", - добавила она.
На той же сцене в четверг состоялось выступление китайской группы Восточных исполнительских искусств с танцем "Впечатления о Китае". Как отметила Царенко, выступление двух коллективов на одной сцене является символом единения культур.
Выступление Национального филармонического оркестра у Великой Китайской стены - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Оркестр под управлением Спивакова выступил у Великой Китайской стены
12 июня, 16:23
 
КультураРоссияПекинКитайБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала