В Совете погранслужб рассказали о мерах НАТО по ведению разведки в СНГ

МАНАС (Киргизия), 30 окт – РИА Новости. Страны НАТО принимают все меры для ведения разведки на территории стран СНГ, в первую очередь - в России и Белоруссии, сообщил председатель координационной службы Совета командующих пограничными войсками СНГ Александр Манилов.

По словам председателя координационной службы, не очень простая ситуация складывается на границах СНГ не только на западном, но и на центрально-азиатском направлении, где Совет глав погранведомств отслеживает возможные изменения обстановки и принимает все меры по укреплению пограничной безопасности.