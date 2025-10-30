В Совете погранслужб рассказали о мерах НАТО по ведению разведки в СНГ

МАНАС (Киргизия), 30 окт – РИА Новости. Страны НАТО принимают все меры для ведения разведки на территории стран СНГ, в первую очередь - в России и Белоруссии, сообщил председатель координационной службы Совета командующих пограничными войсками СНГ Александр Манилов.
"Мы сегодня обсудили вопросы, касающиеся обстановки, складывающейся на внешних границах. Уделили этому самое пристальное внимание. В докладе было подчеркнуто, что сегодня обстановка в мире неспокойная. Страны НАТО приближаются к границам нашего Содружества, вооружаются, принимают все меры к ведению разведки на территории стран Содружества и, прежде всего, Российской Федерации Республики Беларусь", - заявил Манилов журналистам по итогам заседании совета глав погранведомств СНГ в киргизском городе Манас (бывший Джалал-Абад).
По словам председателя координационной службы, не очень простая ситуация складывается на границах СНГ не только на западном, но и на центрально-азиатском направлении, где Совет глав погранведомств отслеживает возможные изменения обстановки и принимает все меры по укреплению пограничной безопасности.
"Организованы преступные группировки, террористы. Фиксируется перемещение через государственную границу наркотиков. В сегодняшних выступлениях руководители пограничных ведомств особо озабочены тем, что наркотики не уменьшаются, количество перемещаемых из Афганистана, наоборот, возрастает. И не только на направлении таджикско-афганской границы, где происходят... вооруженные попытки проникновения на территорию Таджикистана с наркотиками наркокурьеров... Мы отмечаем и потоки наркотиков на каспийском направлении, через территорию, в том числе Ирана, на территорию Азербайджана. Это новые элементы, которые нам необходимо учитывать в обстановке на внешних границах", - подчеркнул Манилов.
