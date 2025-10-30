Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Южной Корее за антикитайский митинг задержали трех ютуберов - РИА Новости, 30.10.2025
06:06 30.10.2025
СМИ: в Южной Корее за антикитайский митинг задержали трех ютуберов
СМИ: в Южной Корее за антикитайский митинг задержали трех ютуберов - РИА Новости, 30.10.2025
СМИ: в Южной Корее за антикитайский митинг задержали трех ютуберов
Три ютубера задержаны за антикитайский митинг в южнокорейском Пусане, где проходит встреча лидеров США и КНР, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 30.10.2025
в мире
сша
пусан
китай
си цзиньпин
дональд трамп
ли чжэ мен
в мире, сша, пусан, китай, си цзиньпин, дональд трамп, ли чжэ мен
В мире, США, Пусан, Китай, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Ли Чжэ Мен
СМИ: в Южной Корее за антикитайский митинг задержали трех ютуберов

Ренхап: в Южной Корее за антикитайский митинг задержали трех ютуберов

© AP Photo / Lee Jin-manАвтомобили полиции и скорой помощи в Южной Корее
Автомобили полиции и скорой помощи в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Автомобили полиции и скорой помощи в Южной Корее. Архивное фото
СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Три ютубера задержаны за антикитайский митинг в южнокорейском Пусане, где проходит встреча лидеров США и КНР, передает агентство Ренхап.
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа проходит в четверг на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пусане, Южная Корея. 30 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Си Цзиньпин назвал причину встречи с Трампом
Вчера, 05:33
"Три ютубера консервативных взглядов были задержаны как застигнутые на месте преступления за проведение антикитайской акции возле авиабазы Кимхэ, где проходит встреча лидеров США и Китая", - сообщает агентство.
По данным Ренхап, утром 30-го числа рядом с участком полиции аэропорта в районе Кансо города Пусан консервативные ютуберы повесили на автомобиль флаг США и через громкоговоритель выкрикивали лозунги с осуждением Китая. Во время акции они также выражали неприязнь к президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну.
Сообщается, что уведомление о проведении собрания заведомо подано не было, поэтому полиция направила на место сотрудников и задержала трёх участников акции.
После дополнительного расследования правоохранительные органы планируют предъявить им конкретные обвинения, включая статью воспрепятствование исполнению служебных обязанностей, сообщает агентство.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп заявил лидеру КНР, что рад его видеть и надеется на успех встречи
Вчера, 05:17
 
