СМИ: в Южной Корее за антикитайский митинг задержали трех ютуберов

СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Три ютубера задержаны за антикитайский митинг в южнокорейском Пусане, где проходит встреча лидеров США и КНР, передает агентство Ренхап.
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа проходит в четверг на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан.
"Три ютубера консервативных взглядов были задержаны как застигнутые на месте преступления за проведение антикитайской акции возле авиабазы Кимхэ, где проходит встреча лидеров США и Китая", - сообщает агентство.
По данным Ренхап, утром 30-го числа рядом с участком полиции аэропорта в районе Кансо города Пусан консервативные ютуберы повесили на автомобиль флаг США и через громкоговоритель выкрикивали лозунги с осуждением Китая. Во время акции они также выражали неприязнь к президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну.
Сообщается, что уведомление о проведении собрания заведомо подано не было, поэтому полиция направила на место сотрудников и задержала трёх участников акции.
После дополнительного расследования правоохранительные органы планируют предъявить им конкретные обвинения, включая статью воспрепятствование исполнению служебных обязанностей, сообщает агентство.