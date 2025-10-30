Мединский поддержал возвращение украинским городам русских названий

«

"Правильно, что на карты возвращаются исторические, русские названия. Отныне по нормам русского языка никакого Днепра/Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград и так далее", — написал он в Telegram-канале, сопроводив публикацию скриншотом "Яндекс Карт".