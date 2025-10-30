Рейтинг@Mail.ru
Мединский поддержал возвращение украинским городам русских названий
19:30 30.10.2025 (обновлено: 21:06 30.10.2025)
Мединский поддержал возвращение украинским городам русских названий
Мединский поддержал возвращение украинским городам русских названий - РИА Новости, 30.10.2025
Мединский поддержал возвращение украинским городам русских названий
Помощник президента Владимир Мединский поддержал возвращение исторических русских названий украинским городам на "Яндекс Картах". РИА Новости, 30.10.2025
в мире
россия
днепропетровск
украина
владимир мединский
верховная рада украины
кропивницкий (бывший кировоград)
кировоградская область
россия
днепропетровск
украина
кропивницкий (бывший кировоград)
кировоградская область
днепропетровская область
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
в мире, россия, днепропетровск, украина, владимир мединский, верховная рада украины, кропивницкий (бывший кировоград), кировоградская область, днепропетровская область, русский язык в мире, общество
В мире, Россия, Днепропетровск, Украина, Владимир Мединский, Верховная Рада Украины, Кропивницкий (бывший Кировоград), Кировоградская область, Днепропетровская область, Русский язык в мире, Общество
Мединский поддержал возвращение украинским городам русских названий

Мединский одобрил замену названий городов Украины на "Яндекс Картах" на русские

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Помощник президента Владимир Мединский поддержал возвращение исторических русских названий украинским городам на "Яндекс Картах".
"Правильно, что на карты возвращаются исторические, русские названия. Отныне по нормам русского языка никакого Днепра/Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград и так далее", — написал он в Telegram-канале, сопроводив публикацию скриншотом "Яндекс Карт".

Перепрошивание Украины в анти-Россию: история и современность
24 октября, 08:00
Помощник президента призвал россиян уважать собственную историю и родной язык, а не копировать решения украинских националистов. Мединский напомнил, что в 2015 году на референдуме три четверти жителей Кировограда высказались за название Елизаветград. Городская дума утвердила это решение, однако Верховная рада отменила результаты референдума.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Украина сегодня — единственная страна, на законодательном уровне запретившая использование родного языка для значительной части населения.
Пассажира автобуса во Львове избили за русский язык
21 октября, 05:48
 
