В Лувр пробрались задержанные по делу о краже, считает прокурор
00:23 30.10.2025 (обновлено: 01:05 30.10.2025)
В Лувр пробрались задержанные по делу о краже, считает прокурор
В Лувр пробрались задержанные по делу о краже, считает прокурор
в мире
париж
алжир (провинция)
мали
министерство внутренних дел франции
лувр
париж
алжир (провинция)
мали
в мире, париж, алжир (провинция), мали, министерство внутренних дел франции, лувр
В мире, Париж, Алжир (провинция), Мали, Министерство внутренних дел Франции, Лувр
В Лувр пробрались задержанные по делу о краже, считает прокурор

Прокурор Бекко: подозреваемые в краже в Лувре были теми, кто пробрался в музей

© AP Photo / Alexander TurnbullПодъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Alexander Turnbull
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двое задержанных по делу об ограблении Лувра были теми, кто непосредственно пробрался в галерею Аполлона за драгоценностями, убеждена прокурор Парижа Лор Бекко.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес ранее сообщал, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Газета Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей. Кроме того, они попали на видеозаписи очевидцев.
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Двое подозреваемых в ограблении Лувра частично признали вину
Вчера, 19:31
"В свете объективных доказательств, имеющихся в материалах дела, следователи, сотрудники прокуратуры... мы все убеждены, что два человека, представшие перед нами сегодня, действительно были теми, кто проник в галерею Аполлона", - сказала Бекко в эфире телеканала France TV.
Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.
В минувшее воскресенье французские СМИ сообщили о задержании двух подозреваемых благодаря анализу частиц ДНК, обнаруженных на оставленных ими предметах. Один был задержан в столичном аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. Ранее телеканал BFMTV передавал, что задержанные "были известны" правоохранительным органам и до ограбления Лувра. В настоящий момент французские правоохранители допрашивают обоих подозреваемых. Поиски украденных драгоценностей и остальных участников ограбления продолжаются.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Полицейская машина у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Во Франции выразили обеспокоенность насчет украденных из Лувра украшений
26 октября, 20:51
 
В миреПарижАлжир (провинция)МалиМинистерство внутренних дел ФранцииЛувр
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
