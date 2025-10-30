В Лувр пробрались задержанные по делу о краже, считает прокурор

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двое задержанных по делу об ограблении Лувра были теми, кто непосредственно пробрался в галерею Аполлона за драгоценностями, убеждена прокурор Парижа Лор Бекко.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес ранее сообщал, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Газета Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей. Кроме того, они попали на видеозаписи очевидцев.
"В свете объективных доказательств, имеющихся в материалах дела, следователи, сотрудники прокуратуры... мы все убеждены, что два человека, представшие перед нами сегодня, действительно были теми, кто проник в галерею Аполлона", - сказала Бекко в эфире телеканала France TV.
Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.
В минувшее воскресенье французские СМИ сообщили о задержании двух подозреваемых благодаря анализу частиц ДНК, обнаруженных на оставленных ими предметах. Один был задержан в столичном аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. Ранее телеканал BFMTV передавал, что задержанные "были известны" правоохранительным органам и до ограбления Лувра. В настоящий момент французские правоохранители допрашивают обоих подозреваемых. Поиски украденных драгоценностей и остальных участников ограбления продолжаются.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.