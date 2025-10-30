Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали барабанщика из группы Дианы Логиновой
21:35 30.10.2025
В Петербурге арестовали барабанщика из группы Дианы Логиновой
В Петербурге арестовали барабанщика из группы Дианы Логиновой
Суд отправил под административный арест барабанщика из группы уличной певицы Дианы Логиновой, в среду вновь получившей это наказание за организацию массового... РИА Новости, 30.10.2025
санкт-петербург
россия
диана логинова
александр орлов
происшествия
2025
санкт-петербург, россия, диана логинова, александр орлов, происшествия
В Петербурге арестовали барабанщика из группы Дианы Логиновой

Барабанщик из группы уличной певицы Дианы Логиновой получил арест на 12 суток

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Суд отправил под административный арест барабанщика из группы уличной певицы Дианы Логиновой, в среду вновь получившей это наказание за организацию массового одновременного пребывания граждан, как и ее гитарист, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
В среду источник РИА Новости в оперативных службах сообщал, что суд назначил Логиновой 13 суток административного ареста по статье об организации несогласованного массового мероприятия. Ранее певица уже отбыла первый административный арест за организацию аналогичного "концерта" в центре Петербурга.
Певица Диана Логинова (Наоко) - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Источник сообщил о задержании певицы Логиновой в Петербурге
28 октября, 10:41
«
"Суд назначил Владиславу Леонтьеву наказание в вид административного ареста сроком на 12 суток ... по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка – ред.)", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в среду под административный арест на 13 суток по той же статье также был отправлен гитарист Логиновой Александр Орлов.
Как сообщала РИА Новости в среду руководитель судебной пресс-службы Петербурга Дарья Лебедева, в отношении Логиновой также был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Источник агентства в оперативных службах уточнял, что причиной его составления стали нецензурные слова в исполняемой песне. По его информации, срок обоих административных арестов не суммируется, и Логинова отбудет 13 суток по двум протоколам.
По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, вечером 11 октября Логинова организовала массовое одновременное пребывание не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, около метро "Площадь Восстания". Дзержинский районный суд Петербурга 16 октября назначил ей 13 суток ареста по части 1 статьи 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка) КоАП РФ, двоим музыкантам ее группы - 13 и 12 суток.
Также во вторник днем Ленинский районный суд назначил Логиновой, исполнявшей песни иноагентов, штраф в размере 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Уличную певицу, исполнявшую песни иноагентов в Петербурге, арестовали
16 октября, 16:10
 
