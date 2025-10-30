В Петербурге арестовали барабанщика из группы Дианы Логиновой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Суд отправил под административный арест барабанщика из группы уличной певицы Дианы Логиновой, в среду вновь получившей это наказание за организацию массового одновременного пребывания граждан, как и ее гитарист, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В среду источник РИА Новости в оперативных службах сообщал, что суд назначил Логиновой 13 суток административного ареста по статье об организации несогласованного массового мероприятия. Ранее певица уже отбыла первый административный арест за организацию аналогичного "концерта" в центре Петербурга

« "Суд назначил Владиславу Леонтьеву наказание в вид административного ареста сроком на 12 суток ... по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка – ред.)", – сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в среду под административный арест на 13 суток по той же статье также был отправлен гитарист Логиновой Александр Орлов

Как сообщала РИА Новости в среду руководитель судебной пресс-службы Петербурга Дарья Лебедева, в отношении Логиновой также был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Источник агентства в оперативных службах уточнял, что причиной его составления стали нецензурные слова в исполняемой песне. По его информации, срок обоих административных арестов не суммируется, и Логинова отбудет 13 суток по двум протоколам.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, вечером 11 октября Логинова организовала массовое одновременное пребывание не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, около метро "Площадь Восстания". Дзержинский районный суд Петербурга 16 октября назначил ей 13 суток ареста по части 1 статьи 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка) КоАП РФ, двоим музыкантам ее группы - 13 и 12 суток.