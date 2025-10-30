В ЛНР восстановили работу котельных и водопроводных насосных станций

ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Специалисты возобновили работу котельных и водопроводных насосных станций в ЛНР после масштабного отключения электроснабжения по всей республике, сообщил замминистра строительства и ЖКХ региона Станислав Дупленко.
Ранее минстрой ЛНР сообщал, что котельные и водопровод в республике не функционировали из-за перебоев со светом, специалисты были готовы их запустить после восстановления электроснабжения.
"К 16 часам все котельные уже были в работе. Насосные станции водоснабжения также запущены, идёт поэтапное заполнение системы", - приводит слова Дупленко минстрой ЛНР в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в регионе из-за аварии произошло масштабное отключение электроснабжения. Позже министерство топлива, энергетики и угольной промышленности сообщило, что "большая часть республики уже запитана после масштабной аварии на электросетях".
