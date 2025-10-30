Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР восстановили работу котельных и водопроводных насосных станций - РИА Новости, 30.10.2025
20:42 30.10.2025
В ЛНР восстановили работу котельных и водопроводных насосных станций
В ЛНР восстановили работу котельных и водопроводных насосных станций
2025
жкх, луганская народная республика, леонид пасечник
ЖКХ, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
В ЛНР восстановили работу котельных и водопроводных насосных станций

В ЛНР после перебоев со светом возобновили работу котельных и насосных станций

© Фото : МИНСТРОЙ ДНР/TelegramКанализационно-насосная станция
Канализационно-насосная станция - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : МИНСТРОЙ ДНР/Telegram
Канализационно-насосная станция. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Специалисты возобновили работу котельных и водопроводных насосных станций в ЛНР после масштабного отключения электроснабжения по всей республике, сообщил замминистра строительства и ЖКХ региона Станислав Дупленко.
Ранее минстрой ЛНР сообщал, что котельные и водопровод в республике не функционировали из-за перебоев со светом, специалисты были готовы их запустить после восстановления электроснабжения.
«

"К 16 часам все котельные уже были в работе. Насосные станции водоснабжения также запущены, идёт поэтапное заполнение системы", - приводит слова Дупленко минстрой ЛНР в своем Telegram-канале.

Ранее в четверг глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в регионе из-за аварии произошло масштабное отключение электроснабжения. Позже министерство топлива, энергетики и угольной промышленности сообщило, что "большая часть республики уже запитана после масштабной аварии на электросетях".
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ЛНР
