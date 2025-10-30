Рейтинг@Mail.ru
Лидеры КНР и США договорились поддерживать контакты - РИА Новости, 30.10.2025
09:42 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/kontakty-2051717600.html
Лидеры КНР и США договорились поддерживать контакты
Лидеры КНР и США договорились поддерживать контакты - РИА Новости, 30.10.2025
Лидеры КНР и США договорились поддерживать контакты
Лидеры КНР и США договорились поддерживать контакты, президент США Дональд Трамп ждет визита в КНР в начале следующего года и пригласил председателя КНР Си... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T09:42:00+03:00
2025-10-30T09:42:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
https://ria.ru/20251030/knr-2051716449.html
китай
сша
в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Лидеры КНР и США договорились поддерживать контакты

Трамп заявил, что ожидает визита в КНР и пригласил Си Цзиньпина посетить США

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Лидеры КНР и США договорились поддерживать контакты, президент США Дональд Трамп ждет визита в КНР в начале следующего года и пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить США, сообщает Центральное телевидение Китая по итогам встречи глав двух государств.
"Главы двух государств договорились поддерживать регулярные контакты. Трамп с нетерпением ожидает своего визита в Китай в начале следующего года и пригласил председателя Си Цзиньпина посетить США с визитом", - говорится в сообщении телеканала.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
КНР и США нужно контактировать на международной арене, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 09:38
 
В миреКитайСШАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
