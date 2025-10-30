https://ria.ru/20251030/kontakty-2051717600.html
Лидеры КНР и США договорились поддерживать контакты
Лидеры КНР и США договорились поддерживать контакты - РИА Новости, 30.10.2025
Лидеры КНР и США договорились поддерживать контакты
Лидеры КНР и США договорились поддерживать контакты, президент США Дональд Трамп ждет визита в КНР в начале следующего года и пригласил председателя КНР Си... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T09:42:00+03:00
2025-10-30T09:42:00+03:00
2025-10-30T09:42:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051690981_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be2e4f36bd799113831afd6ab49603fc.jpg
https://ria.ru/20251030/knr-2051716449.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051690981_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_051e26d1a531782fac63e1ffa577f89d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Лидеры КНР и США договорились поддерживать контакты
Трамп заявил, что ожидает визита в КНР и пригласил Си Цзиньпина посетить США