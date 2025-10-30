https://ria.ru/20251030/knr-2051716449.html
КНР и США нужно контактировать на международной арене, заявил Си Цзиньпин
КНР и США нужно контактировать на международной арене, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 30.10.2025
КНР и США нужно контактировать на международной арене, заявил Си Цзиньпин
Пекин и Вашингтон должны позитивным образом взаимодействовать на международной и региональной арене, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T09:38:00+03:00
2025-10-30T09:38:00+03:00
2025-10-30T09:39:00+03:00
в мире
сша
си цзиньпин
китай
пекин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051691134_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6565abd77924e6d6a44638f4971df07c.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051703268.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051691134_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_df31dbb70515859f79d078e901a23a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, си цзиньпин, китай, пекин, дональд трамп
В мире, США, Си Цзиньпин, Китай, Пекин, Дональд Трамп
КНР и США нужно контактировать на международной арене, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: КНР и США нужно позитивно контактировать на международной арене