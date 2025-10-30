Рейтинг@Mail.ru
11:10 30.10.2025
Си Цзиньпин заявил, что готов работать с Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане заявил, что готов работать совместно с... РИА Новости, 30.10.2025
в мире, китай, сша, пусан, си цзиньпин, дональд трамп
© Фото : Xinhua/Huang JingwenПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане, Южная Корея
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане, Южная Корея
ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане заявил, что готов работать совместно с американским лидером для развития двух стран.
"Я готов продолжать совместно работать с президентом Трампом, чтобы заложить прочную основу для отношений Китая и США и создавать благоприятную среду для развития наших стран", - сказал Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Также он отметил, что под совместным руководством лидеров КНР и США отношения двух стран сохраняют общую стабильность.
"Наши страны имеют разные особенности. Будучи двумя крупнейшими экономиками мира, неизбежны разногласия, иногда возникают трения, это нормально", - заявил китайский лидер.
Си Цзиньпин подчеркнул, что "быть партнерами и друзьями - это урок истории и требование времени".
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В США заговорили о войне после заявлений Трампа
