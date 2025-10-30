https://ria.ru/20251030/kitay-2051785722.html
Си Цзиньпин заявил, что готов работать с Трампом
Си Цзиньпин заявил, что готов работать с Трампом - РИА Новости, 30.10.2025
Си Цзиньпин заявил, что готов работать с Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане заявил, что готов работать совместно с... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T11:10:00+03:00
2025-10-30T11:10:00+03:00
2025-10-30T11:10:00+03:00
в мире
китай
сша
пусан
си цзиньпин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051800005_0:113:1012:682_1920x0_80_0_0_1d1813c2962b5cc2d7474b741315a813.jpg
https://ria.ru/20251030/voyna-2051785422.html
китай
сша
пусан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051800005_0:0:1012:759_1920x0_80_0_0_835804b00424e68b2ec4c06ba25f8262.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, пусан, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Пусан, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Си Цзиньпин заявил, что готов работать с Трампом
Си Цзиньпин заявил, что готов работать с Трампом для развития двух стран
ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане заявил, что готов работать совместно с американским лидером для развития двух стран.
«
"Я готов продолжать совместно работать с президентом Трампом
, чтобы заложить прочную основу для отношений Китая
и США
и создавать благоприятную среду для развития наших стран", - сказал Си Цзиньпин
, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Также он отметил, что под совместным руководством лидеров КНР и США отношения двух стран сохраняют общую стабильность.
"Наши страны имеют разные особенности. Будучи двумя крупнейшими экономиками мира, неизбежны разногласия, иногда возникают трения, это нормально", - заявил китайский лидер.
Си Цзиньпин подчеркнул, что "быть партнерами и друзьями - это урок истории и требование времени".