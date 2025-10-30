Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане, Южная Корея

Си Цзиньпин заявил, что готов работать с Трампом

ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане заявил, что готов работать совместно с американским лидером для развития двух стран.

« "Я готов продолжать совместно работать с президентом Трампом , чтобы заложить прочную основу для отношений Китая США и создавать благоприятную среду для развития наших стран", - сказал Си Цзиньпин , его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Также он отметил, что под совместным руководством лидеров КНР и США отношения двух стран сохраняют общую стабильность.

"Наши страны имеют разные особенности. Будучи двумя крупнейшими экономиками мира, неизбежны разногласия, иногда возникают трения, это нормально", - заявил китайский лидер.