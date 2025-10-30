КНР и США могут вместе добиться лучшего для обеих стран, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Мир сегодня сталкивается со многими вызовами, Китай и США могут вместе нести ответственность и добиться лучшего для обеих стран и мира, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане.

"Сегодня мир сталкивается со множеством трудностей, Китай США могут совместно продемонстрировать свою ответственность как великие державы и работать сообща над достижением более значимых, практических и полезных дел для обеих стран и всего мира", - заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин отметил, что президент Трамп стремится содействовать разрешению различных региональных конфликтов, и Китай также прилагает собственные усилия по продвижению мирных переговоров для урегулирования проблем в горячих точках.