КНР и США могут вместе добиться лучшего для обеих стран, заявил Си Цзиньпин
05:39 30.10.2025 (обновлено: 06:31 30.10.2025)
КНР и США могут вместе добиться лучшего для обеих стран, заявил Си Цзиньпин
2025
в мире, китай, сша, пусан, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Пусан, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея. Архивное фото
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Мир сегодня сталкивается со многими вызовами, Китай и США могут вместе нести ответственность и добиться лучшего для обеих стран и мира, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане.
"Сегодня мир сталкивается со множеством трудностей, Китай и США могут совместно продемонстрировать свою ответственность как великие державы и работать сообща над достижением более значимых, практических и полезных дел для обеих стран и всего мира", - заявил Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин отметил, что президент Трамп стремится содействовать разрешению различных региональных конфликтов, и Китай также прилагает собственные усилия по продвижению мирных переговоров для урегулирования проблем в горячих точках.
"Я высоко ценю ваш значительный вклад в недавнее заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Во время визита в Малайзию вы присутствовали на подписании совместной декларации о мире на границе Камбоджи и Таиланда, в разработку которой вы внесли свой вклад", - добавил китайский лидер.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пусане, Южная Корея. 30 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Си Цзиньпин назвал причину встречи с Трампом
Вчера, 05:33
 
В миреКитайСШАПусанСи ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
