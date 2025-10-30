https://ria.ru/20251030/kitay-2051691422.html
КНР и США могут вместе добиться лучшего для обеих стран, заявил Си Цзиньпин
КНР и США могут вместе добиться лучшего для обеих стран, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай и США могут вместе добиться лучшего для обеих стран
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Мир сегодня сталкивается со многими вызовами, Китай и США могут вместе нести ответственность и добиться лучшего для обеих стран и мира, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане.
"Сегодня мир сталкивается со множеством трудностей, Китай
и США
могут совместно продемонстрировать свою ответственность как великие державы и работать сообща над достижением более значимых, практических и полезных дел для обеих стран и всего мира", - заявил Си Цзиньпин
.
Си Цзиньпин отметил, что президент Трамп стремится содействовать разрешению различных региональных конфликтов, и Китай также прилагает собственные усилия по продвижению мирных переговоров для урегулирования проблем в горячих точках.
"Я высоко ценю ваш значительный вклад в недавнее заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Во время визита в Малайзию вы присутствовали на подписании совместной декларации о мире на границе Камбоджи и Таиланда, в разработку которой вы внесли свой вклад", - добавил китайский лидер.