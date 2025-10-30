Рейтинг@Mail.ru
КНР и США могут помочь друг другу добиться успеха, заявил Си Цзиньпин
05:29 30.10.2025 (обновлено: 05:43 30.10.2025)
КНР и США могут помочь друг другу добиться успеха, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: КНР и США могут помочь друг другу добиться успеха и процветания

Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китай и США могут помочь друг другу добиться успеха и процветания, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане.
"Наши две страны в полной мере способны помочь друг другу добиться успеха и процветания вместе", - сказал Си Цзиньпин.
Глава КНР подчеркнул, что на протяжении многих лет он последовательно открыто выступал за то, что Китай и Соединённые Штаты должны быть партнёрами и друзьями.
Си Цзиньпин также отметил, что развитие и возрождение Китая не противоречат цели президента Трампа "сделать Америку снова великой".
"Я готов продолжать работать с президентом Трампом, чтобы заложить прочную основу для китайско-американских отношений и создать благоприятные условия для развития обеих стран", - добавил китайский лидер.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп заявил, что США и КНР достигли согласия по многим вопросам
Вчера, 05:25
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
