КНР и США могут помочь друг другу добиться успеха, заявил Си Цзиньпин
30.10.2025
2025-10-30T05:29:00+03:00
2025-10-30T05:29:00+03:00
2025-10-30T05:43:00+03:00
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китай и США могут помочь друг другу добиться успеха и процветания, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане.
"Наши две страны в полной мере способны помочь друг другу добиться успеха и процветания вместе", - сказал Си Цзиньпин
Глава КНР подчеркнул, что на протяжении многих лет он последовательно открыто выступал за то, что Китай и Соединённые Штаты должны быть партнёрами и друзьями.
Си Цзиньпин также отметил, что развитие и возрождение Китая не противоречат цели президента Трампа "сделать Америку снова великой".
"Я готов продолжать работать с президентом Трампом, чтобы заложить прочную основу для китайско-американских отношений и создать благоприятные условия для развития обеих стран", - добавил китайский лидер.