Китай согласился продолжить поставки редкоземельных металлов, заявил Трамп
Китай согласился продолжить поставки редкоземельных металлов, заявил Трамп
Китай согласился продолжить поставки редкоземельных металлов, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился продолжить открытые и свободные поставки редкоземельных металлов, критически важных минералов
2025-10-30
2025-10-30T11:29:00+03:00
2025-10-30T11:29:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
китай
сша
в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Китай согласился продолжить поставки редкоземельных металлов, заявил Трамп
Трамп: Китай согласился продолжить свободные поставки редкоземельных металлов