Ученые предупредили о возможности 10-балльных землетрясений на Камчатке
30.10.2025
Ученые предупредили о возможности 10-балльных землетрясений на Камчатке
Ученые предупредили о возможности 10-балльных землетрясений на Камчатке - РИА Новости, 30.10.2025
Ученые предупредили о возможности 10-балльных землетрясений на Камчатке
Отдельные районы Камчатки находятся в зоне возможного воздействия землетрясений силой до 10 баллов, показали современные исследования Института вулканологии и... РИА Новости, 30.10.2025
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Елизово, Российская академия наук, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Ученые предупредили о возможности 10-балльных землетрясений на Камчатке

Озеров: в отдельных районах Камчатки могут произойти землетрясения магнитудой 10

© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Крашенинникова на Камчатке
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт — РИА Новости. Отдельные районы Камчатки находятся в зоне возможного воздействия землетрясений силой до 10 баллов, показали современные исследования Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В результате современных исследований, выполненных Институтом вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (2023-2025 гг.), установлено, что указанные районы Камчатки (города Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск – ред.) находятся в области воздействия землетрясений силой до 10 баллов. Дополнительным разрушительным фактором при таких событиях является "разжижение грунтов", приводящее к потере устойчивости любых объектов инфраструктуры", — пояснил директор института Алексей Озеров на заседании общественного совета при Минстрое России.
Вулкан Плоский Толбачик в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали десять афтершоков
Вчера, 00:42
Ученый предложил конкретные меры для снижения рисков.
"Самым эффективным решением этой задачи, безусловно, должен стать законодательный переход на малоэтажное (2-3 этажа) строительство с применением новейших технологий и проведением высокотехнологичных вибро-тестирований проектируемых серий зданий", — заявил Озеров.
Он также обратил внимание на проблему современной городской застройки.
"В настоящее время города полуострова спроектированы и застраиваются таким образом, что микрорайоны состоят из десятков многоэтажных домов с узкими проездами и отсутствием зон, свободных от строений", — посетовал он.
Эксперт подчеркнул необходимость проверки сейсмостойкости критической инфраструктуры и зданий с массовым пребыванием людей. Дальнейшие работы по минимизации рисков, по его словам, должны проводиться при тесном взаимодействии научного, строительного и административного секторов.
Тридцатого июля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8.8, которое ощущалось в городах полуострова силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки.
Скала Верблюд на Авачинском перевале - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
На Камчатке спасли туристов, застрявших на Авачинском перевале
29 октября, 02:17
 
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Елизово, Российская академия наук, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
