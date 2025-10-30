https://ria.ru/20251030/kamchatka-2051692348.html
Ученые предупредили о возможности 10-балльных землетрясений на Камчатке
Ученые предупредили о возможности 10-балльных землетрясений на Камчатке
Отдельные районы Камчатки находятся в зоне возможного воздействия землетрясений силой до 10 баллов, показали современные исследования Института вулканологии и... РИА Новости, 30.10.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт — РИА Новости. Отдельные районы Камчатки находятся в зоне возможного воздействия землетрясений силой до 10 баллов, показали современные исследования Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В результате современных исследований, выполненных Институтом вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
(2023-2025 гг.), установлено, что указанные районы Камчатки
(города Петропавловск-Камчатский
, Елизово
, Вилючинск
– ред.) находятся в области воздействия землетрясений силой до 10 баллов. Дополнительным разрушительным фактором при таких событиях является "разжижение грунтов", приводящее к потере устойчивости любых объектов инфраструктуры", — пояснил директор института Алексей Озеров на заседании общественного совета при Минстрое России
.
Ученый предложил конкретные меры для снижения рисков.
"Самым эффективным решением этой задачи, безусловно, должен стать законодательный переход на малоэтажное (2-3 этажа) строительство с применением новейших технологий и проведением высокотехнологичных вибро-тестирований проектируемых серий зданий", — заявил Озеров.
Он также обратил внимание на проблему современной городской застройки.
"В настоящее время города полуострова спроектированы и застраиваются таким образом, что микрорайоны состоят из десятков многоэтажных домов с узкими проездами и отсутствием зон, свободных от строений", — посетовал он.
Эксперт подчеркнул необходимость проверки сейсмостойкости критической инфраструктуры и зданий с массовым пребыванием людей. Дальнейшие работы по минимизации рисков, по его словам, должны проводиться при тесном взаимодействии научного, строительного и административного секторов.
Тридцатого июля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8.8, которое ощущалось в городах полуострова силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки.