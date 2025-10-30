Ученые предупредили о возможности 10-балльных землетрясений на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт — РИА Новости. Отдельные районы Камчатки находятся в зоне возможного воздействия землетрясений силой до 10 баллов, показали современные исследования Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Елизово, России. "В результате современных исследований, выполненных Институтом вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (2023-2025 гг.), установлено, что указанные районы Камчатки (города Петропавловск-Камчатский Вилючинск – ред.) находятся в области воздействия землетрясений силой до 10 баллов. Дополнительным разрушительным фактором при таких событиях является "разжижение грунтов", приводящее к потере устойчивости любых объектов инфраструктуры", — пояснил директор института Алексей Озеров на заседании общественного совета при Минстрое

Ученый предложил конкретные меры для снижения рисков.

"Самым эффективным решением этой задачи, безусловно, должен стать законодательный переход на малоэтажное (2-3 этажа) строительство с применением новейших технологий и проведением высокотехнологичных вибро-тестирований проектируемых серий зданий", — заявил Озеров.

Он также обратил внимание на проблему современной городской застройки.

"В настоящее время города полуострова спроектированы и застраиваются таким образом, что микрорайоны состоят из десятков многоэтажных домов с узкими проездами и отсутствием зон, свободных от строений", — посетовал он.

Эксперт подчеркнул необходимость проверки сейсмостойкости критической инфраструктуры и зданий с массовым пребыванием людей. Дальнейшие работы по минимизации рисков, по его словам, должны проводиться при тесном взаимодействии научного, строительного и административного секторов.