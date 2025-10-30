Рейтинг@Mail.ru
Москва и Баку ведут диалог для возвращения россиян, заявила Захарова - РИА Новости, 30.10.2025
17:30 30.10.2025
Москва и Баку ведут диалог для возвращения россиян, заявила Захарова
Москва и Баку ведут диалог для возвращения россиян, заявила Захарова - РИА Новости, 30.10.2025
Москва и Баку ведут диалог для возвращения россиян, заявила Захарова
Россия и Азербайджан ведут предметный диалог для скорейшего возвращения российских граждан на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.10.2025
Москва и Баку ведут диалог для возвращения россиян, заявила Захарова

Захарова: РФ и Азербайджан ведут диалог для скорейшего возвращения россиян

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия и Азербайджан ведут предметный диалог для скорейшего возвращения российских граждан на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По линии профильных ведомств двух стран ведется предметный диалог в целях скорейшего возвращения российских граждан на родину", - сказала Захарова на брифинге.
Путин отметил проявление настроя Азербайджана развивать отношения с Россией
10 октября, 15:34
 
