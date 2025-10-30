https://ria.ru/20251030/bpla-2051965325.html
В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА
Тревога объявлена в Воронеже из-за угрозы удара БПЛА, в городе включены сирены, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 30.10.2025
