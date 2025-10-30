Рейтинг@Mail.ru
США и Китай приостановят ограничения на поставки редкоземов
15:30 30.10.2025
США и Китай приостановят ограничения на поставки редкоземов
2025-10-30T15:30:00+03:00
2025-10-30T15:30:00+03:00
в мире
китай
сша
пекин
скотт бессент
дональд трамп
си цзиньпин
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
в мире, китай, сша, пекин, скотт бессент, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Пекин, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. США и Китай достигли договорённости о годовой приостановке экспортных ограничений на поставки редкоземельных металлов, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент.
"Это было противостояние Китая и всего мира, и нам удалось согласовать годовую паузу в обмен на ряд уступок, которые Пекин хотел получить", - сказал Бессент в эфире телеканала Fox Business.
Министр добавил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин также договорились начать совместную работу по борьбе с кризисом фентанила, прекурсоры которого поставляются из Китая в Канаду и Мексику.
