США и Китай приостановят ограничения на поставки редкоземов
США и Китай приостановят ограничения на поставки редкоземов - РИА Новости, 30.10.2025
США и Китай приостановят ограничения на поставки редкоземов
США и Китай достигли договорённости о годовой приостановке экспортных ограничений на поставки редкоземельных металлов, заявил в четверг министр финансов США... РИА Новости, 30.10.2025
в мире
китай
сша
пекин
скотт бессент
дональд трамп
си цзиньпин
китай
сша
пекин
США и Китай приостановят ограничения на поставки редкоземов
США и КНР на год приостановят ограничения на поставки редкоземельных металлов