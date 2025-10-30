США и Китай приостановят ограничения на поставки редкоземов

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. США и Китай достигли договорённости о годовой приостановке экспортных ограничений на поставки редкоземельных металлов, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент.

Министр добавил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин также договорились начать совместную работу по борьбе с кризисом фентанила, прекурсоры которого поставляются из Китая в Канаду и Мексику.