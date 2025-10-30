Рейтинг@Mail.ru
Полицейский назвал количество участников беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2025
03:40 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/besporyadki-2051683771.html
Полицейский назвал количество участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Полицейский назвал количество участников беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2025
Полицейский назвал количество участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Около 1400 человек участвовали в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщил в своих свидетельских показаниях начальник отдела... РИА Новости, 30.10.2025
происшествия, махачкала, республика дагестан, ленинский район, илья пономарев, госдума рф, telegram
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Ленинский район, Илья Пономарев, Госдума РФ, Telegram
Полицейский назвал количество участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Около 1400 человек участвовали в беспорядках в аэропорту Махачкалы

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Около 1400 человек участвовали в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщил в своих свидетельских показаниях начальник отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы Алихан Алхулаев, передает корреспондент РИА Новости.
В Верховном суде Дагестана продолжается заочное рассмотрение уголовных дел против троих организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы 29-20 октября 2023 года. Обвиняемые – бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом в РФ), предполагаемый администратор Telegram-канала "Утро Дагестан" Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (известный как Абу Умар Саситлинский, ранее был объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества). На очередном заседании прокурор зачитал показания около 10 свидетелей.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Краснодаре смягчили приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
13 сентября, 08:58
Согласно показаниям Алхулаева, 29 октября 2023 года он вместе с 80 сотрудниками отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы около 21.30 мск прибыли в аэропорт Махачкалы. Сотрудников он направил в терминал В для оцепления, чтобы не допустить участников массовых беспорядков на взлетно-посадочную полосу (ВПП), а сам вместе с начальником управления МВД по Махачкале и другими сотрудниками правоохранительных служб обеспечивал общественный порядок на ВПП.
"По прибытии в аэропорт мы заметили толпу митингующих граждан, которые шли то в одну сторону, то в другую… На момент нашего прибытия количество участников массовых беспорядков составляло примерно 1000 человек, может, больше. Со временем количество участников стало существенно увеличиваться и достигло примерно 1400 человек", - зачитал показания Алхулаева прокурор.
По его словам, на момент прибытия сотрудников отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы на территории аэропорта было уже около 700-800 правоохранителей, в последующем их количество увеличилось и достигло примерно 1200 человек.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
"НордСтар" проходит потерпевшей по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы
20 июля, 03:25
По данным следствия, Пономарев*, Саситлинский и Абакаров 29 октября 2023 года размещали в Telegram публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждали их к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта "Уйташ" в Махачкале. Также они размещали публикации о сборе денег на финансирование экстремистской деятельности.
В результате этого в ночь с 29 на 30 октября 2023 года на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.
Уже вынесены приговоры свыше 130 фигурантам уголовного дела о тех беспорядках, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы. Организаторы находятся в розыске.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом) - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Дело Пономарева* из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы передали в суд
18 июля, 11:31
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанЛенинский районИлья ПономаревГосдума РФTelegram
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
