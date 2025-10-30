Правящая партия Армении выступила против резолюции о возвращении в Карабах

«

"На проходящей в Ереване сессии Парламентской ассамблеи "Евронест" депутаты от правящей партии проголосовали против предложения в качестве поправки к представленному докладу, в котором от Азербайджана требуется обеспечить под международные гарантии право на безопасное коллективное возвращение на родину арцахцев (Арцах – армянское название Карабаха – ред.)", - написал Хачатрян в соцсети Facebook*.