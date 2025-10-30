Рейтинг@Mail.ru
Правящая партия Армении выступила против резолюции о возвращении в Карабах - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/armeniya-2051858080.html
Правящая партия Армении выступила против резолюции о возвращении в Карабах
Правящая партия Армении выступила против резолюции о возвращении в Карабах - РИА Новости, 30.10.2025
Правящая партия Армении выступила против резолюции о возвращении в Карабах
Представители правящей в Армении партии "Гражданский договор" на проходящей в Ереване сессии Парламентской ассамблеи "Евронест" проголосовали против резолюции,... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T15:00:00+03:00
2025-10-30T15:00:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
ереван
ильхам алиев
евросоюз
европарламент
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569912300_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6be1197c439c9202bfa59eb7e30de743.jpg
https://ria.ru/20250916/vardanyan-2042355414.html
https://ria.ru/20250823/pashinyan-2037134277.html
армения
азербайджан
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569912300_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_0f14e1b2ba17c20fc947a13e4fe11ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, ереван, ильхам алиев, евросоюз, европарламент, facebook
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Ильхам Алиев, Евросоюз, Европарламент, Facebook
Правящая партия Армении выступила против резолюции о возвращении в Карабах

Партия Пашиняна проголосовала на "Евронесте" против возвращения армян в Карабах

CC BY-SA 4.0 / / Здание парламента Армении в Ереване
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
CC BY-SA 4.0 / /
Здание парламента Армении в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Представители правящей в Армении партии "Гражданский договор" на проходящей в Ереване сессии Парламентской ассамблеи "Евронест" проголосовали против резолюции, направленной на защиту прав вынужденных армянских переселенцев на возвращение в Карабах, сообщил в четверг оппозиционный депутат армянского парламента Артур Хачатрян.
«

"На проходящей в Ереване сессии Парламентской ассамблеи "Евронест" депутаты от правящей партии проголосовали против предложения в качестве поправки к представленному докладу, в котором от Азербайджана требуется обеспечить под международные гарантии право на безопасное коллективное возвращение на родину арцахцев (Арцах – армянское название Карабаха – ред.)", - написал Хачатрян в соцсети Facebook*.

Рубен Варданян - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Экс-лидер карабахских армян выступил с ходатайством о допросе Пашиняна
16 сентября, 23:30
По словам депутата, с таким предложением вместе с ним на сессии выступили оппозиционные парламентарии Анна Григорян, Элинар Варданян, Айк Мамиджаняном, а также два депутата Европарламента от социалистов.
«
"По информации наших европейских коллег из различных фракций, представители правящей партии призывали европейцев не голосовать за нашу поправку", - отметил Хачатрян.
"Евронест", в котором представлены депутаты Европарламента и парламентов стран, входящих в программу ЕС "Восточное партнерство", является парламентской составляющей программы. Инициатива "Восточное партнерство" была выдвинута Польшей и Швецией и утверждена на саммите ЕС в Брюсселе в 2008 году, официально учреждена в мае 2009 года в Праге. "Восточное партнерство" заявлялось как политическая инициатива, которая направлена на сближение Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины с Европейским союзом.
В сентябре 1991 года, в последние месяцы существования СССР, на фоне армяно-азербайджанских противоречий армяне Карабаха в одностороннем порядке провозгласили республику, которая много лет существовала как непризнанное (в том числе Арменией) образование. Первый вооруженный армяно-азербайджанский конфликт продлился с 1992 по 1994 год. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В сентябре 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Пашинян оправдал отказ от Карабаха критикой советской модели патриотизма
23 августа, 10:46
 
В миреАрменияАзербайджанЕреванИльхам АлиевЕвросоюзЕвропарламентFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала