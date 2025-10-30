Правящая партия Армении выступила против резолюции о возвращении в Карабах

ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Представители правящей в Армении партии "Гражданский договор" на проходящей в Ереване сессии Парламентской ассамблеи "Евронест" проголосовали против резолюции, направленной на защиту прав вынужденных армянских переселенцев на возвращение в Карабах, сообщил в четверг оппозиционный депутат армянского парламента Артур Хачатрян.
"На проходящей в Ереване сессии Парламентской ассамблеи "Евронест" депутаты от правящей партии проголосовали против предложения в качестве поправки к представленному докладу, в котором от Азербайджана требуется обеспечить под международные гарантии право на безопасное коллективное возвращение на родину арцахцев (Арцах – армянское название Карабаха – ред.)", - написал Хачатрян в соцсети Facebook*.
По словам депутата, с таким предложением вместе с ним на сессии выступили оппозиционные парламентарии Анна Григорян, Элинар Варданян, Айк Мамиджаняном, а также два депутата Европарламента от социалистов.
"По информации наших европейских коллег из различных фракций, представители правящей партии призывали европейцев не голосовать за нашу поправку", - отметил Хачатрян.
"Евронест", в котором представлены депутаты Европарламента и парламентов стран, входящих в программу ЕС "Восточное партнерство", является парламентской составляющей программы. Инициатива "Восточное партнерство" была выдвинута Польшей и Швецией и утверждена на саммите ЕС в Брюсселе в 2008 году, официально учреждена в мае 2009 года в Праге. "Восточное партнерство" заявлялось как политическая инициатива, которая направлена на сближение Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины с Европейским союзом.
В сентябре 1991 года, в последние месяцы существования СССР, на фоне армяно-азербайджанских противоречий армяне Карабаха в одностороннем порядке провозгласили республику, которая много лет существовала как непризнанное (в том числе Арменией) образование. Первый вооруженный армяно-азербайджанский конфликт продлился с 1992 по 1994 год. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В сентябре 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
