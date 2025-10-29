https://ria.ru/20251029/zakon-2051406617.html
Совфед одобрил закон о призыве на военную службу в течение года
29.10.2025
Совфед одобрил закон о призыве на военную службу в течение года
Совфед одобрил закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента. РИА Новости, 29.10.2025
Совфед одобрил закон о призыве на военную службу в течение года
Совфед одобрил закон о призыве на военную службу в течение календарного года
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Совфед одобрил закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента.
В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее отмечали парламентарии, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.
Отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы при этом будет осуществляться два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.
Устанавливается, что срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения повестки.
Также предусматривается, что военные комиссариаты будут вправе выдавать гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, гражданам, состоящим на воинском учете, и гражданам, не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, выписки из реестра воинского учета, которые также могут предоставляться в электронной форме одним из предусмотренных законодательством способов.