Совфед одобрил закон о призыве на военную службу в течение года - РИА Новости, 29.10.2025
10:57 29.10.2025
Совфед одобрил закон о призыве на военную службу в течение года
Совфед одобрил закон о призыве на военную службу в течение года - РИА Новости, 29.10.2025
Совфед одобрил закон о призыве на военную службу в течение года
Совфед одобрил закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента. РИА Новости, 29.10.2025
2025
Новости
общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о призыве на военную службу в течение года

Совфед одобрил закон о призыве на военную службу в течение календарного года

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Совфед одобрил закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента.
В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее отмечали парламентарии, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.
Отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы при этом будет осуществляться два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.
Устанавливается, что срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения повестки.
Также предусматривается, что военные комиссариаты будут вправе выдавать гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, гражданам, состоящим на воинском учете, и гражданам, не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, выписки из реестра воинского учета, которые также могут предоставляться в электронной форме одним из предусмотренных законодательством способов.
Отправка первых новобранцев весеннего призыва в Вооруженные Силы из Краснодарского края на железнодорожном вокзале Краснодар-1 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Весенний призыв в армию 2025 — когда начинается и сколько продлится
31 марта, 18:00
 
Общество Совет Федерации РФ
 
 
