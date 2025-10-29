Врач рассказал, с какого возраста ребенку можно есть икру и суши

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Красная икра полезна для детей, однако давать ребенку икру, как и суши, и крабовые палочки, можно не раньше, чем с пятилетнего возраста, заявил РИА Новости педиатр, доктор медицинских наук, завкафедрой пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Анатолий Моисеев.

"Икра для детей полезна, но она рекомендуется не ранее, чем с 5 лет, из-за концентрации соли, хотя содержание Омеги-3 там велико. Начинать лучше с лососевой икры, красной", - сказал Моисеев.

"Нужно иметь ввиду, что икра довольно жирный продукт. Поэтому детям с пятилетнего возраста нужно начинать не более, чем с 20 граммов - это чайная ложечка. Чтобы не было перегрузки на гепатобилиарную систему (система образования и выведения желчи – ред.) от переизбытка жира", - пояснил врач.

По его словам, рыбные полуфабрикаты, крабовые и рыбные палочки также могут появиться в рационе ребенка не ранее, чем с пяти лет. Это же касается морепродуктов, потому что они расцениваются как потенциальный аллерген.