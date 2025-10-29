Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, с какого возраста ребенку можно есть икру и суши - РИА Новости, 29.10.2025
07:34 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/vrach-2051373968.html
Врач рассказал, с какого возраста ребенку можно есть икру и суши
Врач рассказал, с какого возраста ребенку можно есть икру и суши - РИА Новости, 29.10.2025
Врач рассказал, с какого возраста ребенку можно есть икру и суши
Красная икра полезна для детей, однако давать ребенку икру, как и суши, и крабовые палочки, можно не раньше, чем с пятилетнего возраста, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2025
Врач рассказал, с какого возраста ребенку можно есть икру и суши

Педиатр Моисеев: икру детям можно давать с пятилетнего возраста

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Красная икра полезна для детей, однако давать ребенку икру, как и суши, и крабовые палочки, можно не раньше, чем с пятилетнего возраста, заявил РИА Новости педиатр, доктор медицинских наук, завкафедрой пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Анатолий Моисеев.
"Икра для детей полезна, но она рекомендуется не ранее, чем с 5 лет, из-за концентрации соли, хотя содержание Омеги-3 там велико. Начинать лучше с лососевой икры, красной", - сказал Моисеев.
Энергетические напитки в корзине покупателя в супермаркете - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Врач назвала опасные для детей продукты
28 июля, 03:10
"Нужно иметь ввиду, что икра довольно жирный продукт. Поэтому детям с пятилетнего возраста нужно начинать не более, чем с 20 граммов - это чайная ложечка. Чтобы не было перегрузки на гепатобилиарную систему (система образования и выведения желчи – ред.) от переизбытка жира", - пояснил врач.
По его словам, рыбные полуфабрикаты, крабовые и рыбные палочки также могут появиться в рационе ребенка не ранее, чем с пяти лет. Это же касается морепродуктов, потому что они расцениваются как потенциальный аллерген.
"Суши и сашими мы тоже не рекомендуем до 5-летнего возраста, потому что это сырая рыба", - заключил педиатр.
Упаковка с красной икрой - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Эксперт рассказал, сколько может храниться красная икра
24 октября, 05:22
 
