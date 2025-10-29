https://ria.ru/20251029/vrach-2051373968.html
Врач рассказал, с какого возраста ребенку можно есть икру и суши
Врач рассказал, с какого возраста ребенку можно есть икру и суши - РИА Новости, 29.10.2025
Врач рассказал, с какого возраста ребенку можно есть икру и суши
Красная икра полезна для детей, однако давать ребенку икру, как и суши, и крабовые палочки, можно не раньше, чем с пятилетнего возраста, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T07:34:00+03:00
2025-10-29T07:34:00+03:00
2025-10-29T07:34:00+03:00
общество
питание
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20a569b0c6e6dc8ecf3585796f363e3e.jpg
https://ria.ru/20250728/vrach-2031819531.html
https://ria.ru/20251024/ikra-2050252025.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c63e755305ca8989f7726e62ccbf4b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, питание, дети
Врач рассказал, с какого возраста ребенку можно есть икру и суши
Педиатр Моисеев: икру детям можно давать с пятилетнего возраста
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Красная икра полезна для детей, однако давать ребенку икру, как и суши, и крабовые палочки, можно не раньше, чем с пятилетнего возраста, заявил РИА Новости педиатр, доктор медицинских наук, завкафедрой пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Анатолий Моисеев.
"Икра для детей полезна, но она рекомендуется не ранее, чем с 5 лет, из-за концентрации соли, хотя содержание Омеги-3 там велико. Начинать лучше с лососевой икры, красной", - сказал Моисеев.
"Нужно иметь ввиду, что икра довольно жирный продукт. Поэтому детям с пятилетнего возраста нужно начинать не более, чем с 20 граммов - это чайная ложечка. Чтобы не было перегрузки на гепатобилиарную систему (система образования и выведения желчи – ред.) от переизбытка жира", - пояснил врач.
По его словам, рыбные полуфабрикаты, крабовые и рыбные палочки также могут появиться в рационе ребенка не ранее, чем с пяти лет. Это же касается морепродуктов, потому что они расцениваются как потенциальный аллерген.
"Суши и сашими мы тоже не рекомендуем до 5-летнего возраста, потому что это сырая рыба", - заключил педиатр.