Главный педиатр Москвы объяснил, почему необходима детская вакцинация

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Если ребенок здоров и никогда не болел, это не повод не вакцинироваться, заявил главный педиатр Москвы Исмаил Османов.
«
"Дети могут быть практически здоровы, но ведь инфекция, вирусная инфекция, грипп в частности, она подлавливает организм, иммунитет, когда он чуть-чуть слаб на фоне стресса, на фоне интенсивных нагрузок, умственны, физических, отсутствия достаточного пребывания на свежем воздухе, нерационального питания. Это все сказывается на иммунитете. И вот грипп, он подлавливает это, поэтому это риск и для здоровых, и для больных детей одинаково. Естественно, больше риск у детей раннего возраста. А так то, что ребенок здоров и никогда не болел - это совершенно не повод расслабляться и думать, что ему не нужно вакцинироваться", - рассказал Османов в ходе пресс-конференции о главных вопросах вакцинации.