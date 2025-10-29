Рейтинг@Mail.ru
Гросси рассказал о восстановлении линии электропередачи для ЗАЭС
21:57 29.10.2025 (обновлено: 23:29 29.10.2025)
Гросси рассказал о восстановлении линии электропередачи для ЗАЭС
Гросси рассказал о восстановлении линии электропередачи для ЗАЭС - РИА Новости, 29.10.2025
Гросси рассказал о восстановлении линии электропередачи для ЗАЭС
Работа по восстановлению линии электропередачи "Ферросплавная-1" для энергоснабжения ЗАЭС продолжается, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ответ на вопрос РИА РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T21:57:00+03:00
2025-10-29T23:29:00+03:00
2025
Гросси рассказал о восстановлении линии электропередачи для ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: работа по восстановлению ЛЭП «Ферросплавная-1» продолжается

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ООН, 29 окт - РИА Новости. Работа по восстановлению линии электропередачи "Ферросплавная-1" для энергоснабжения ЗАЭС продолжается, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ответ на вопрос РИА Новости.
"Работа на линии "Ферросплавная" началась и она продолжается", - сказал Гросси журналистам.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, все это время осуществлялось от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена еще раньше - 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
МАГАТЭ не инспектирует поврежденные от ударов США ядерные объекты Ирана
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
