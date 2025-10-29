Гросси рассказал о восстановлении линии электропередачи для ЗАЭС

ООН, 29 окт - РИА Новости. Работа по восстановлению линии электропередачи "Ферросплавная-1" для энергоснабжения ЗАЭС продолжается, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ответ на вопрос РИА Новости.
"Работа на линии "Ферросплавная" началась и она продолжается", - сказал Гросси журналистам.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, все это время осуществлялось от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена еще раньше - 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".