Глава Рособрнадзора рассказал о снижении бумажной нагрузки на учителей
Количество документов, которые должны заполнять учителя, снизилось в 25 раз, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на совещании по теме бюрократической... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T11:01:00+03:00
2025-10-29T11:01:00+03:00
2025-10-29T12:45:00+03:00
Музаев: количество бумаг, которые должны заполнять учителя, снизилось в 25 раз
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Количество документов, которые должны заполнять учителя, снизилось в 25 раз, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на совещании по теме бюрократической нагрузки на педагогов.
"Когда мы говорим о том, насколько она снизилась (бумажная нагрузка. — Прим. ред.) в плане новой нормативной базы, то в среднем можно говорить — раз в 25 объем работы, который должен был в прошлом делать педагог по документам, количеству бумаг", — отметил он.
Уменьшение бюрократической нагрузки на учителей происходит в соответствии с новой нормативной базой.
"Много лет говорили об этом, много поручений давалось, многие годы такие приказы не принимались. И в конце концов они были приняты", — резюмировал Музаев
.
В конце июля президент Владимир Путин поручил правительству и "Народному фронту" представить к 1 ноября предложения по снижению административной нагрузки на педагогов.
Ранее в среду вице-спикер Госдумы
Борис Чернышов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову
предложение законодательно ограничить бюрократическую нагрузку на учителей до десяти процентов рабочего времени. Речь идет о составлении отчетов, справок, заполнении форм и других документов, не связанных напрямую с образовательным процессом.
Депутат предложил разработать рекомендации и перечень обязательной документации, которую должен вести педагог, с указанием временного лимита. Он также призвал проверить и провести цифровизацию системы отчетности, чтобы перевести максимальный объем данных в автоматизированный и реестровый форматы.