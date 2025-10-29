Глава Рособрнадзора рассказал о снижении бумажной нагрузки на учителей

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Количество документов, которые должны заполнять учителя, снизилось в 25 раз, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на совещании по теме бюрократической нагрузки на педагогов.

"Когда мы говорим о том, насколько она снизилась (бумажная нагрузка. — Прим. ред.) в плане новой нормативной базы, то в среднем можно говорить — раз в 25 объем работы, который должен был в прошлом делать педагог по документам, количеству бумаг", — отметил он.

Уменьшение бюрократической нагрузки на учителей происходит в соответствии с новой нормативной базой.

"Много лет говорили об этом, много поручений давалось, многие годы такие приказы не принимались. И в конце концов они были приняты", — резюмировал Музаев

В конце июля президент Владимир Путин поручил правительству и "Народному фронту" представить к 1 ноября предложения по снижению административной нагрузки на педагогов.

Ранее в среду вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение законодательно ограничить бюрократическую нагрузку на учителей до десяти процентов рабочего времени. Речь идет о составлении отчетов, справок, заполнении форм и других документов, не связанных напрямую с образовательным процессом.