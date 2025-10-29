Рейтинг@Mail.ru
Глава Рособрнадзора рассказал о снижении бумажной нагрузки на учителей
11:01 29.10.2025 (обновлено: 12:45 29.10.2025)
Глава Рособрнадзора рассказал о снижении бумажной нагрузки на учителей
Глава Рособрнадзора рассказал о снижении бумажной нагрузки на учителей
Количество документов, которые должны заполнять учителя, снизилось в 25 раз, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на совещании по теме бюрократической... РИА Новости, 29.10.2025
Глава Рособрнадзора рассказал о снижении бумажной нагрузки на учителей

Музаев: количество бумаг, которые должны заполнять учителя, снизилось в 25 раз

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Количество документов, которые должны заполнять учителя, снизилось в 25 раз, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на совещании по теме бюрократической нагрузки на педагогов.
"Когда мы говорим о том, насколько она снизилась (бумажная нагрузка. — Прим. ред.) в плане новой нормативной базы, то в среднем можно говорить — раз в 25 объем работы, который должен был в прошлом делать педагог по документам, количеству бумаг", — отметил он.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Глава Минпросвещения допустил повышение зарплаты учителей
16 сентября, 02:40
Уменьшение бюрократической нагрузки на учителей происходит в соответствии с новой нормативной базой.
"Много лет говорили об этом, много поручений давалось, многие годы такие приказы не принимались. И в конце концов они были приняты", — резюмировал Музаев.

В конце июля президент Владимир Путин поручил правительству и "Народному фронту" представить к 1 ноября предложения по снижению административной нагрузки на педагогов.

Ранее в среду вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение законодательно ограничить бюрократическую нагрузку на учителей до десяти процентов рабочего времени. Речь идет о составлении отчетов, справок, заполнении форм и других документов, не связанных напрямую с образовательным процессом.
Депутат предложил разработать рекомендации и перечень обязательной документации, которую должен вести педагог, с указанием временного лимита. Он также призвал проверить и провести цифровизацию системы отчетности, чтобы перевести максимальный объем данных в автоматизированный и реестровый форматы.
Будущее российского спорта, развитие образования и новинки в области ИИ. Интервью вице-премьера Дмитрия Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Дмитрий Чернышенко: нагрузка на российских учителей будет уменьшаться
24 июня, 11:00
 
Хорошие новости
 
 
