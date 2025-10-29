Рейтинг@Mail.ru
Трамп встретится с Си Цзиньпином в Пусане - РИА Новости, 29.10.2025
21:01 29.10.2025
Трамп встретится с Си Цзиньпином в Пусане
Трамп встретится с Си Цзиньпином в Пусане
Администрация президента США Дональда Трампа сообщила пресс-пулу Белого дома, что американский лидер встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в... РИА Новости, 29.10.2025
в мире
сша
китай
пусан
дональд трамп
си цзиньпин
сша
китай
пусан
в мире, сша, китай, пусан, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Пусан, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп встретится с Си Цзиньпином в Пусане

Встреча Трампа и Си Цзиньпина пройдет в южнокорейском Пусане

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сообщила пресс-пулу Белого дома, что американский лидер встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в южнокорейском городе Пусан.
Ранее в качестве места встречи, запланированной на четверг в 11.00 по местному времени (05.00 мск), был указан южнокорейский город Кёнчжу.
"Белый дом сообщает, что сегодняшняя встреча состоится в Пусане", - говорится в сообщении пресс-пула.
Причина переноса места встречи не уточняется.
Трамп находится в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнчжу с 31 октября по 1 ноября. В преддверии переговоров с южнокорейским лидером Трампу впервые в истории Соединенных Штатов вручили главную южнокорейскую госнаграду Большой орден Мугунхва, а также копию знаменитой золотой короны периода древнего государства Силла.
Американские сенаторы обвинили Трампа в самообогащении
