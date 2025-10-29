Трамп встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином состоится в Южной Корее в четверг в 11.00 по местному времени (5.00 мск), говорится в расписании Белого дома.

"В 11.00 (5.00 мск - ред.) президент участвует в двусторонней встрече с председателем КНР Си", - указано в опубликованном графике Трампа

В качестве места встречи указан южнокорейский город Кёнчжу.

Согласно распространенному графику, менее чем через два часа, в 12.55 по местному времени (6.55 мск) четверга Трамп планирует вылететь с территории Южной Кореи в направлении США

Трамп находится в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнчжу с 31 октября по 1 ноября. В преддверии переговоров с южнокорейским лидером Трампу впервые в истории Соединенных Штатов вручили главную южнокорейскую госнаграду Большой орден Мугунхва, а также копию знаменитой золотой короны периода древнего государства Силла.

Ранее Трамп в Кёнчжу заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.