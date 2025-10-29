Рейтинг@Mail.ru
Трамп встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее
16:27 29.10.2025 (обновлено: 17:01 29.10.2025)
Трамп встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее
Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином состоится в Южной Корее в четверг в 11.00 по местному времени (5.00 мск)
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином состоится в Южной Корее в четверг в 11.00 по местному времени (5.00 мск), говорится в расписании Белого дома.
"В 11.00 (5.00 мск - ред.) президент участвует в двусторонней встрече с председателем КНР Си", - указано в опубликованном графике Трампа.
В качестве места встречи указан южнокорейский город Кёнчжу.
Согласно распространенному графику, менее чем через два часа, в 12.55 по местному времени (6.55 мск) четверга Трамп планирует вылететь с территории Южной Кореи в направлении США.
Трамп ранее заявил, что рассчитывает на благоприятный для Вашингтона и Пекина исход предстоящих переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.
Трамп находится в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнчжу с 31 октября по 1 ноября. В преддверии переговоров с южнокорейским лидером Трампу впервые в истории Соединенных Штатов вручили главную южнокорейскую госнаграду Большой орден Мугунхва, а также копию знаменитой золотой короны периода древнего государства Силла.
Ранее Трамп в Кёнчжу заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
В последнее время отношения стран обострились, а ситуацию в экономических отношениях и Вашингтон, и Пекин описывают как "торговую войну".
Дональд Трамп и Ли Чжэ Мён проводят встречу в Кёнджу, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
США и Южная Корея достигли соглашения по торговле, заявил Трамп
Вчера, 12:51
 
