Трамп сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 29.10.2025 (обновлено: 10:47 29.10.2025)
Трамп сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине
Трамп сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 29.10.2025
Трамп сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном заявил, что будет работать над урегулированием украинского конфликта, в... РИА Новости, 29.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
южная корея
сша
дональд трамп
ли чжэ мен
украина
россия
в мире, южная корея, сша, дональд трамп, ли чжэ мен, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Южная Корея, США, Дональд Трамп, Ли Чжэ Мен, Украина, Россия
Трамп сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил, что будет работать над урегулированием украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп во время двустороннего обеда с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Кёнчжу. 29 октября 2025
Президент США Дональд Трамп во время двустороннего обеда с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Кёнчжу. 29 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп во время двустороннего обеда с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Кёнчжу. 29 октября 2025
КЁНЧЖУ (Южная Корея), 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном заявил, что будет работать над урегулированием украинского конфликта, в том числе совместно с южнокорейской стороной.
Ранее сообщалось, что президенту США Дональду Трампу в Южной Корее впервые в истории Соединенных Штатов вручили главную южнокорейскую госнаграду Большой орден Мугунхва. После церемонии приветствия и вручения подарков Трамп и лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мён приступили к переговорам за обедом.
"Мне очень повезло разрешить множество проблем в мире. Нам удалось разрешить почти все (конфликты – ред.), кроме одного. Я говорю о России с Украиной. Но мы со всем разберемся", - заявил Трамп.
Американский президент пообещал усердно работать "над решением проблемы", в том числе вместе с президентом и правительством Южной Кореи.
В ходе переговоров Трамп также добавил, что в рамках этого визита в Азию у американской стороны не получилось согласовать расписание для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако, по словам американского президента, он совместно с КНДР будет работать и над решением проблем на Корейском полуострове. Трамп подчеркнул, что у него самого отношения с Ким Чен Ыном "очень хорошие", и два лидера "очень хорошо ладят".
Трамп находится в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнчжу с 31 октября по 1 ноября. На 30 октября запланированы переговоры американского президента с главой КНР Си Цзиньпином.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЮжная КореяСШАДональд ТрампЛи Чжэ МенУкраинаРоссия
 
 
