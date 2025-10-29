Трамп сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине

КЁНЧЖУ (Южная Корея), 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном заявил, что будет работать над урегулированием украинского конфликта, в том числе совместно с южнокорейской стороной.
Ранее сообщалось, что президенту США Дональду Трампу в Южной Корее впервые в истории Соединенных Штатов вручили главную южнокорейскую госнаграду Большой орден Мугунхва. После церемонии приветствия и вручения подарков Трамп и лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мён приступили к переговорам за обедом.
Американский президент пообещал усердно работать "над решением проблемы", в том числе вместе с президентом и правительством Южной Кореи.
В ходе переговоров Трамп также добавил, что в рамках этого визита в Азию у американской стороны не получилось согласовать расписание для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако, по словам американского президента, он совместно с КНДР будет работать и над решением проблем на Корейском полуострове. Трамп подчеркнул, что у него самого отношения с Ким Чен Ыном "очень хорошие", и два лидера "очень хорошо ладят".
Трамп находится в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнчжу с 31 октября по 1 ноября. На 30 октября запланированы переговоры американского президента с главой КНР Си Цзиньпином.
