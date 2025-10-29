Трамп сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине

КЁНЧЖУ (Южная Корея), 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном заявил, что будет работать над урегулированием украинского конфликта, в том числе совместно с южнокорейской стороной.