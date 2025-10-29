https://ria.ru/20251029/tramp-2051393843.html
Си Цзиньпин и Трамп встретятся в Пусане 30 октября
Си Цзиньпин и Трамп встретятся в Пусане 30 октября - РИА Новости, 29.10.2025
Си Цзиньпин и Трамп встретятся в Пусане 30 октября
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп 30 октября проведут встречу в южнокорейском Пусане, сообщает в среду МИД КНР. РИА Новости, 29.10.2025
