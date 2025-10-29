Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин и Трамп встретятся в Пусане 30 октября - РИА Новости, 29.10.2025
10:16 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/tramp-2051393843.html
Си Цзиньпин и Трамп встретятся в Пусане 30 октября
Си Цзиньпин и Трамп встретятся в Пусане 30 октября - РИА Новости, 29.10.2025
Си Цзиньпин и Трамп встретятся в Пусане 30 октября
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп 30 октября проведут встречу в южнокорейском Пусане, сообщает в среду МИД КНР. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T10:16:00+03:00
2025-10-29T10:16:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/21/1528872144_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2dc065ca585dcad6d55b92aa22b5aa9f.jpg
https://ria.ru/20251028/tramp-2051027145.html
Си Цзиньпин и Трамп встретятся в Пусане 30 октября

Си Цзиньпин и Трамп 30 октября в Пусане обсудят двусторонние отношения

Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп 30 октября проведут встречу в южнокорейском Пусане, сообщает в среду МИД КНР.
"В соответствии с договоренностью Китая и США председатель КНР Си Цзиньпин 30 октября по местному времени встретится с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане для обмена мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим общий интерес для обеих сторон", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
