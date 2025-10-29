Рейтинг@Mail.ru
29.10.2025
Трамп рассказал о планах на встречу с Си Цзиньпином
05:24 29.10.2025
Трамп рассказал о планах на встречу с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином в четверг в Южной Корее рассчитывает решить многие проблемы. РИА Новости, 29.10.2025
в мире
китай
южная корея
сша
дональд трамп
си цзиньпин
в мире, китай, южная корея, сша, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, Южная Корея, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином в четверг в Южной Корее рассчитывает решить многие проблемы.
"Я думаю, у нас будет отличная встреча, многие проблемы будут решены", - заявил Трамп на борту президентского самолета по пути из Токио в Южную Корею, аудиотрансляцию вел Белый дом.
По словам президента, у него оптимистичный настрой относительно предстоящей встречи. Как заявил Трамп, отношения с Китаем "очень хороши", а встреча с Си Цзиньпином будет иметь важное значение для мира.
Отношения Пекина и Вашингтона обострились в последнее время в связи с политикой Белого дома по введению пошлин. Обе стороны называли ситуацию "торговой войной".
