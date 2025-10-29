https://ria.ru/20251029/tramp-2051365418.html
Трамп рассказал о планах на встречу с Си Цзиньпином
Трамп рассказал о планах на встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 29.10.2025
Трамп рассказал о планах на встречу с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином в четверг в Южной Корее рассчитывает решить многие проблемы. РИА Новости, 29.10.2025
Трамп рассчитывает решить многие проблемы на встрече с Си Цзиньпином