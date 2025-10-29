"ТМХ-Энергетические решения": новые горизонты для отрасли

Российская промышленность, включая двигателестроение, продолжает обеспечивать энергетическую безопасность страны, несмотря на внешние санкции. К одним из показательных примеров можно отнести предприятия компании "ТМХ-Энергетические решения". Специалисты холдинга на протяжении многих лет занимаются разработкой и производством двигателей и электромашин. О том, как устроена работа компании, – в материале РИА Новости.

Предприятия ТМХ-ЭР

Сегодня пять предприятий входят в "ТМХ-Энергетические решения": завод "Пензадизельмаш", саратовский "Завод аккумуляторных батарей", "Литейный завод "Петрозаводскмаш", новочеркасское предприятие "ТМХ-Электротех" и Коломенский завод.

Кстати, последний на недавно прошедшем газовом форуме в Санкт-Петербурге представил ряд уникальных разработок: газопоршневой двигатель-генератор 1-9ГМГ (900 киловатт) и дизельный двигатель-генератор 17-36ДГ (1500 киловатт). Агрегаты предназначены для установки в стационарные или блочно-модульные электростанции и могут использоваться в качестве источника не только электрической, но и тепловой энергии. Такие характеристики особенно ценны для промышленных предприятий и объектов энергообеспечения. На сегодняшний день обе разработки прошли все испытания и были запущены в серийное производство.

Комплексный подход

Немного истории. Компания ТМХ-ЭР образована в конце 2020 года. Именно тогда в Трансмашхолдинге приняли решение вывести весь энергетический блок в отдельную структуру. Основной целью было создание предприятия, способного выпускать "под ключ" комплексные решения для различных видов транспорта и энергетики. Речь идет не только о самих двигателях, но и обо всей инфраструктуре: генераторах, аккумуляторах, системах накопления энергии и других устройствах. Такой подход позволил по-новому взглянуть на запросы современного рынка и предложить наиболее эффективные решения.

"Когда производитель техники закупает элементы системы движения по отдельности, он вынужден самостоятельно разбираться в нюансах взаимодействия между ними. Мы хотим снять с него нагрузку и создавать комплексные решения", – отмечал в одном из интервью генеральный директор ТМХ-ЭР Андрей Васильев.

Тот же Коломенский завод сегодня выпускает мощные среднеоборотные дизельные, газодизельные и газопоршневые силовые установки для магистральных тепловозов, карьерной техники, предприятий малой и атомной энергетики и имеет почти 120-летний опыт производства техники для флота. В частности, завод осуществляет поставки дизель-генераторов для ледоколов проекта 21180М, и уже на стадии разработки находятся новые модификации судовых двигателей, применение которых запланировано на атомном ледоколе проекта 10510 "Лидер".

Другое предприятие ТМХ-ЭР – "Пензадизельмаш" – изготавливает турбокомпрессоры и дизельные двигатели. Именно их продукцией оснащают маневровые тепловозы, которые широко используются на железнодорожном транспорте, предприятиях горнорудной и металлургической промышленности.

"Литейный завод “Петрозаводскмаш”" успешно реализует масштабную программу по локализации производства литейных заготовок для дизельной техники. На производстве осваивают и увеличивают объемы изготовления блоков цилиндров, втулок и крышек цилиндров. Расширение номенклатуры продукции предприятия позволяет нивелировать зависимость России от импортных поставок, обеспечить технологический суверенитет нашей страны в области производства современных среднеоборотных двигателей.

"С 2019 года мы проводим масштабную реконструкцию и модернизацию производственных мощностей предприятия. За это время появилось новое оборудование, изменилась номенклатура выпускаемой продукции, усовершенствованы механизмы ее обработки. Разработаны новые технологии изготовления отливок, расширен станочный парк для механической обработки изделий", – отметил генеральный директор завода Роман Лобачев.

Еще один представитель энергетического объединения – новочеркасское предприятие "ТМХ-Электротех". На сегодняшний день это основной производитель тяговых агрегатов, генераторов, тяговых и вспомогательных электродвигателей для подвижного состава. Именно их асинхронные тяговые электродвигатели ДТА-170 используются в конструкции современных отечественных поездов метро.

Важную роль в структуре ТМХ-ЭР играет и саратовский "Завод аккумуляторных батарей". Предприятие занимает ведущее положение в России по производству щелочных аккумуляторов и батарей для железнодорожного транспорта.

Только за первое полугодие 2025 года завод выпустил более 6,5 тысячи аккумуляторных батарей, в том числе для инновационного электропоезда "Иволга 4.0" и фирменного поезда Москва – Санкт-Петербург "Аврора", который вышел на маршрут в прошлом году.

Инвестиции в прогресс

На сегодняшний день двигателестроение не просто справилось с санкционным давлением, но и показало хороший рост. Если говорить о заводах ТМХ-ЭР, то к стабильным показателям предприятия пришли за счет своевременной локализации производств, пересмотру логистических цепочек и грамотной инвестиционной поддержке.

Начиная с 2022 года финансирование со стороны ТМХ и инвестиции Фонда развития промышленности (ФРП) в заводы ТМХ-ЭР способствовали значительному развитию производства и технологическому обновлению предприятий.

К примеру, "ТМХ-Электротех" увеличил объемы выпуска тяговых электродвигателей для локомотивов (с 4 до 5,7 тысячи штук).

Коломенский завод разработал новые модели мощных двигателей для тепловозов, судостроения и атомной промышленности. Наладил выпуск отечественных комплектующих и расширил производственные линии по изготовлению важнейших элементов двигателей.

"Пензадизельмаш" освоил производство новых моделей турбокомпрессоров для дизелей тепловозов и судов.

"Литейный завод "Петрозаводскмаш" внедрил новые литейные технологии и расширил производство отливок для дизельных двигателей, что позволило сохранить текущий модельный ряд и увеличить выпуск новых изделий.