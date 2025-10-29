Рейтинг@Mail.ru
Помощники Трампа опасаются изменения позиции по Тайваню, пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2025
03:52 29.10.2025
Помощники Трампа опасаются изменения позиции по Тайваню, пишут СМИ
Помощники президента США Дональд Трампа не исключают, что американский лидер может отойти от традиционной политики США в отношении Тайваня ради торговой сделки... РИА Новости, 29.10.2025
2025
Помощники Трампа опасаются изменения позиции по Тайваню, пишут СМИ

NBC: помощники Трампа боятся изменения позиции по Тайваню ради сделки с Китаем

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Помощники президента США Дональд Трампа не исключают, что американский лидер может отойти от традиционной политики США в отношении Тайваня ради торговой сделки с Пекином, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.
По информации телеканала, ряд помощников Трампа советовали ему не менять позицию США по вопросу Тайваня. При этом помощники в частном порядке выразили обеспокоенность тем, что президент США, стремящийся заключить крупное торговое соглашение с Китаем, может проигнорировать их советы. Они также опасаются, что американской лидер может отойти от прежней позиции США или тонко изменить ее, используя новую формулировку.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
США не собираются отказываться от поддержки Тайваня, заявил Рубио
25 октября, 20:24
Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай надеется, что США будут относиться к тайваньскому вопросу с максимальной осторожностью.
Глава внешнеполитического ведомства Тайваня Линь Цзялун заявил, что не обеспокоен тем, что Трамп может "отказаться" от острова во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на этой неделе в Южной Корее на полях саммита АТЭС.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Си Цзиньпин призвал США относиться к тайваньскому вопросу с осторожностью
5 июня, 18:00
 
