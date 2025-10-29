Помощники Трампа опасаются изменения позиции по Тайваню, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Помощники президента США Дональд Трампа не исключают, что американский лидер может отойти от традиционной политики США в отношении Тайваня ради торговой сделки с Пекином, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.
По информации телеканала, ряд помощников Трампа советовали ему не менять позицию США по вопросу Тайваня. При этом помощники в частном порядке выразили обеспокоенность тем, что президент США, стремящийся заключить крупное торговое соглашение с Китаем, может проигнорировать их советы. Они также опасаются, что американской лидер может отойти от прежней позиции США или тонко изменить ее, используя новую формулировку.
Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай надеется, что США будут относиться к тайваньскому вопросу с максимальной осторожностью.
Глава внешнеполитического ведомства Тайваня Линь Цзялун заявил, что не обеспокоен тем, что Трамп может "отказаться" от острова во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на этой неделе в Южной Корее на полях саммита АТЭС.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.