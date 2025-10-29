Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в зоне СВО - РИА Новости, 29.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 29.10.2025
Бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в зоне СВО
Бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в зоне СВО - РИА Новости, 29.10.2025
Бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Донецкой Народной Республике и... РИА Новости, 29.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
днепропетровская область
сша
донецкая народная республика
безопасность, днепропетровская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в зоне СВО

МО России: ВСУ за сутки потеряли до 220 боевиков в зоне действия войск "Восток"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, сообщило в среду журналистам Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Новоалександровка Днепропетровской области, Новое, Успеновка и Яблоково Запорожской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.
Специальная военная операция на Украине
 
 
