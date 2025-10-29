Бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в зоне СВО

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, сообщило в среду журналистам Минобороны РФ.