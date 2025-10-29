Рейтинг@Mail.ru
Радио "Свободная Азия" прекратит работу из-за шатдауна, пишет NYT - РИА Новости, 29.10.2025
21:13 29.10.2025 (обновлено: 21:16 29.10.2025)
Радио "Свободная Азия" прекратит работу из-за шатдауна, пишет NYT
Радио "Свободная Азия" прекратит работу из-за шатдауна, пишет NYT - РИА Новости, 29.10.2025
Радио "Свободная Азия" прекратит работу из-за шатдауна, пишет NYT
Американское радио с государственным финансированием "Свободная Азия" прекратит свою работу в пятницу впервые со дня основания в 1996 году на фоне шатдауна... РИА Новости, 29.10.2025
в мире, сша, россия, сеул, дональд трамп
В мире, США, Россия, Сеул, Дональд Трамп
Радио "Свободная Азия" прекратит работу из-за шатдауна, пишет NYT

NYT: радио "Свободная Азия" из-за шатдауна прекратит работу впервые с 1996 года

Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Американское радио с государственным финансированием "Свободная Азия" прекратит свою работу в пятницу впервые со дня основания в 1996 году на фоне шатдауна правительства США, сообщает газета New York Times.
"Свободная Азия" контролируется агентством США по глобальным медиа (USAGM), как и "Радио свободная Европа/Радио Свобода"*, а также "Голос Америки"**.
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Конгрессе назвали сумму, которую США могут потерять из-за шатдауна
Вчера, 19:21
По данным New York Times, 31 октября организация уволит десятки оставшихся журналистов, а также закроет свои региональные офисы в таких городах, как Сеул, Стамбул и Бангкок.
"Радио "Свободная Азия"... прекратит свою работу в пятницу впервые со своего основания в 1996 году", - пишет издание.
Федеральное правительство США приостановило свою работу 1 октября после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов. По оценкам бюджетного управления конгресса, каждый день простоя около 750 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в принудительный отпуск. Эти работники не получат заработную плату, пока не вернутся на службу после окончания шатдауна.
По данным New York Times, прекращение работы радиостанции может происходить из-за попыток администрации президента США Дональда Трампа сократить государственное финансирование а также прекращения работы правительства США.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Американским военным могут перестать платить зарплату из-за шатдауна
26 октября, 18:40
«
"Вместо того, чтобы одобрить новый бюджет, правительство (США - ред.) прекратило работу. Так что денег не поступает", - приводит газета слова директора юридической службы радио Кэмерона Ланга
Как подчеркивает New York Times, остается неизвестным, возобновит ли радио свое вещание после прекращения шатдауна. На фоне истощения финансирования "Свободная Азия" станет второй радиостанцией с государственным финансированием, которая будет вынуждена закрыться, после радиокомпании "Голос Америки"** отмечает издание.
В начале октября агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**, оказалось закрыто на неопределенный срок в связи с наступившим в Соединенных Штатов шатдауном.
В марте агентство Франс Пресс передавало, что радио "Свободная Азия" подало в суд на чиновников из администрации президента США Дональда Трампа, чтобы добиться отмены прекращения финансирования.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
* признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
** признано в России СМИ-иноагентом
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Рейтинг одобрения Трампа снизился на фоне шатдауна
28 октября, 19:37
 
В миреСШАРоссияСеулДональд Трамп
 
 
