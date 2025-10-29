Песков наградил лауреатов премии "Евразия"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков наградил лауреатов международной премии "Евразия" в номинации "Мосты дружбы", награду получил Международный форум "ПроСвет" из России за содействие международному сотрудничеству в социальной, экономической и кросс-культурной сферах, передает корреспондент РИА Новости.