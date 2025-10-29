Песков наградил лауреатов премии "Евразия"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков наградил лауреатов международной премии "Евразия" в номинации "Мосты дружбы", награду получил Международный форум "ПроСвет" из России за содействие международному сотрудничеству в социальной, экономической и кросс-культурной сферах, передает корреспондент РИА Новости.
Песков вручил награду руководителю форума "ПроСвет" Евгении Ким. Кроме того, были награждены создатель международного музыкального конкурса-лаборатории Алиса Гицба, занявшая второе место, а также организатор межрегионального молодежного спортивно-патриотического чемпионата в формате "Игр будущего" с применением фиджитал технологий Павел Селезнев за третье место.
Международный форум "ПроСвет" объединяет молодых людей из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Черногории и других стран, сообщается в справочных материалах, подготовленных организаторами премии. Проект формирует активное молодежное сообщество, укрепляет традиционные ценности, способствует межкультурному диалогу. Участники создают практические медиа-проекты, укрепляющие семейные ориентиры.
Торжественная церемония награждения победителей первой международной премии "Евразия" проходит в национальном центре "Россия" в Москве. Премия создана для признания выдающегося вклада в развитие стран Евразии в сферах сохранения традиционных ценностей, культуры, образования, добровольчества и поддержки русского языка.
Фотокор РИА Новости стал лауреатом конкурса "Многоликая Россия"
23 октября, 18:38