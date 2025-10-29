Рейтинг@Mail.ru
Песков наградил лауреатов премии "Евразия" - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/rossiya-2051607848.html
Песков наградил лауреатов премии "Евразия"
Песков наградил лауреатов премии "Евразия" - РИА Новости, 29.10.2025
Песков наградил лауреатов премии "Евразия"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков наградил лауреатов международной премии "Евразия" в номинации "Мосты дружбы", награду получил Международный форум... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T18:13:00+03:00
2025-10-29T18:13:00+03:00
россия
казахстан
белоруссия
дмитрий песков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:93:3007:1784_1920x0_80_0_0_0b1cd6f0bb29aea24a24fa29f190a5f6.jpg
https://ria.ru/20251023/konkurs-2050176129.html
россия
казахстан
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, белоруссия, дмитрий песков, общество
Россия, Казахстан, Белоруссия, Дмитрий Песков, Общество
Песков наградил лауреатов премии "Евразия"

Песков наградил лауреатов премии «Евразия» в номинации «Мосты дружбы»

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков наградил лауреатов международной премии "Евразия" в номинации "Мосты дружбы", награду получил Международный форум "ПроСвет" из России за содействие международному сотрудничеству в социальной, экономической и кросс-культурной сферах, передает корреспондент РИА Новости.
Песков вручил награду руководителю форума "ПроСвет" Евгении Ким. Кроме того, были награждены создатель международного музыкального конкурса-лаборатории Алиса Гицба, занявшая второе место, а также организатор межрегионального молодежного спортивно-патриотического чемпионата в формате "Игр будущего" с применением фиджитал технологий Павел Селезнев за третье место.
Международный форум "ПроСвет" объединяет молодых людей из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Черногории и других стран, сообщается в справочных материалах, подготовленных организаторами премии. Проект формирует активное молодежное сообщество, укрепляет традиционные ценности, способствует межкультурному диалогу. Участники создают практические медиа-проекты, укрепляющие семейные ориентиры.
Торжественная церемония награждения победителей первой международной премии "Евразия" проходит в национальном центре "Россия" в Москве. Премия создана для признания выдающегося вклада в развитие стран Евразии в сферах сохранения традиционных ценностей, культуры, образования, добровольчества и поддержки русского языка.
Всего на участие в премии было подано больше 3700 заявок из 27 стран, среди которых Армения, Белоруссия, Грузия, Испания, Италия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия. На финал в Москву приехали больше тысячи участников: номинантов, экспертов, общественных деятелей и почётных гостей.
Празднование тувинского Нового года Шагаа - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Фотокор РИА Новости стал лауреатом конкурса "Многоликая Россия"
23 октября, 18:38
 
РоссияКазахстанБелоруссияДмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала