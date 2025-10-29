МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Европейские страны ведут антироссийскую политику и пытаются изолировать Москву, что вредит им самим, заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Когда-то ЕС был мирным объединением, приносившим экономическую выгоду своим государствам-членам. Теперь ЕС требует, чтобы эти страны стали государствами-изгоями, воруя активы или уничтожая национальные бюджеты для финансирования войны. Никому не позволено поднять трубку и поговорить с Россией", — написал он.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.