В Сербии рассказали о запасах нефти для НПЗ

БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Резервы сырой нефти "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) позволят нефтеперерабатывающему заводу компании беспрепятственно работать до 25 ноября под санкциями США, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

"Мы ежедневно разговариваем с нефтяными компаниями, которые присутствуют на нашем рынке, о ситуации, вызовах и надежности снабжения. Увеличиваем импорт нефтепродуктов, хотя есть разные ограничения на их транспортировку и логистику. Также NIS увеличит объемы снабжения малых АЗС, как одну из мер равноправного снабжения, будем принимать и другие меры", - отметила глава минэнерго.