В Сербии рассказали о запасах нефти для НПЗ

БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Резервы сырой нефти "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) позволят нефтеперерабатывающему заводу компании беспрепятственно работать до 25 ноября под санкциями США, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
NIS утром 9 октября сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились.
"У Сербии есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка… НПЗ в Панчево будет беспрепятственно работать до 25 ноября. Продолжаем следить за ситуацией на рынке. Наши хранилища, как и хранилища NIS, заполнены, чтобы избежать каких-либо перебоев на рынке", - цитирует агентство Танюг министра энергетики.
По словам Джедович-Ханданович, ситуацию с обеспечением нефтепродуктами усложнили санкции в отношении компании Lukoil, которая работает в Сербии и располагает лицензией до 21 ноября, а также пожар на НПЗ компании MOL в Венгрии.
"Мы ежедневно разговариваем с нефтяными компаниями, которые присутствуют на нашем рынке, о ситуации, вызовах и надежности снабжения. Увеличиваем импорт нефтепродуктов, хотя есть разные ограничения на их транспортировку и логистику. Также NIS увеличит объемы снабжения малых АЗС, как одну из мер равноправного снабжения, будем принимать и другие меры", - отметила глава минэнерго.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 23 октября, что власти "возьмут в ситуацию в свои руки", если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS. Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.
Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе в условиях санкции США "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил в четверг о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
