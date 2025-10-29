Путин пожал руку и подарил икону одному из бойцов СВО

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил офицерский подарок, икону и значок с гербом России одному из бойцов СВО Руслану Колыванову, который вместе с сослуживцем преподнес ему икону на день рождения.

Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве , где проходят лечение участники СВО. Президент также поблагодарил российских бойцов, которые подарили ему на день рождения иконы со следами от пуль.

На встрече с президентом из-за ранения обеих ног не смог присутствовать младший сержант Руслан Колыванов. Глава государства зашел в его палату, справился о здоровье бойца. Затем Путин подарил Колыванову офицерский подарок - часы, а также икону и значок с гербом России

"Такой офицерский подарок... Небольшой, это не официальная награда, герб Российской Федерации. Поправляйся", - сказал Путин. Президент РФ пожал бойцу руку.

Он поинтересовался здоровьем бойца.

"Мне было очень приятно ваши подарки получить. Они имеют особую ценность для вас и для меня. Это то, что вашу жизнь спасло", - отметил глава государства.

Путин также еще раз пожелал бойцу выздоровления.

Подаренные президенту иконы были написаны на бронеплитах прапорщика Ивана Лексина и Колыванова.

Во время подготовки к выполнению боевой задачи Лексин увидел у одного из офицеров плиту с иконой и попросил написать на своей бронеплите и Колыванова иконы Георгия Победоносца и Святого Князя Владимира . После успешного выполнения задачи бойцы заметили повреждения от пули и осколков.

Позже плиты с иконами были переданы в музей бригады, а затем подарены президенту.