Путин пожал руку и подарил икону одному из бойцов СВО - РИА Новости, 29.10.2025
16:05 29.10.2025 (обновлено: 16:45 29.10.2025)
Путин пожал руку и подарил икону одному из бойцов СВО
Путин пожал руку и подарил икону одному из бойцов СВО
Путин пожал руку и подарил икону одному из бойцов СВО
Президент России Владимир Путин подарил офицерский подарок, икону и значок с гербом России одному из бойцов СВО Руслану Колыванову, который вместе с сослуживцем РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:05:00+03:00
2025-10-29T16:45:00+03:00
россия
москва
владимир путин
георгий победоносец
князь владимир
Новости
Путин пожал руку и подарил икону одному из бойцов СВО

Путин пожал руку и подарил икону бойцу СВО Колыванову

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил офицерский подарок, икону и значок с гербом России одному из бойцов СВО Руслану Колыванову, который вместе с сослуживцем преподнес ему икону на день рождения.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, где проходят лечение участники СВО. Президент также поблагодарил российских бойцов, которые подарили ему на день рождения иконы со следами от пуль.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин хранит дома иконы, подаренные ему военными, рассказал Песков
15 октября, 13:03
На встрече с президентом из-за ранения обеих ног не смог присутствовать младший сержант Руслан Колыванов. Глава государства зашел в его палату, справился о здоровье бойца. Затем Путин подарил Колыванову офицерский подарок - часы, а также икону и значок с гербом России.
"Такой офицерский подарок... Небольшой, это не официальная награда, герб Российской Федерации. Поправляйся", - сказал Путин. Президент РФ пожал бойцу руку.
Он поинтересовался здоровьем бойца.
"Мне было очень приятно ваши подарки получить. Они имеют особую ценность для вас и для меня. Это то, что вашу жизнь спасло", - отметил глава государства.
Путин также еще раз пожелал бойцу выздоровления.
Подаренные президенту иконы были написаны на бронеплитах прапорщика Ивана Лексина и Колыванова.
Во время подготовки к выполнению боевой задачи Лексин увидел у одного из офицеров плиту с иконой и попросил написать на своей бронеплите и Колыванова иконы Георгия Победоносца и Святого Князя Владимира. После успешного выполнения задачи бойцы заметили повреждения от пули и осколков.
Позже плиты с иконами были переданы в музей бригады, а затем подарены президенту.
Руслан Колыванов – младший сержант 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии Южного военного округа. Во время боевой задачи на острове Алексеевский в результате артиллерийского обстрела противника получил осколочные ранения обеих ног и был эвакуирован сослуживцами в госпиталь.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин пообещал, что подвиги бойцов СВО найдут отражение в культуре
Вчера, 15:22
 
РоссияМоскваВладимир ПутинГеоргий ПобедоносецКнязь Владимир
 
 
