Путин пожал руку и подарил икону одному из бойцов СВО

Президент России Владимир Путин подарил офицерский подарок, икону и значок с гербом России одному из бойцов СВО Руслану Колыванову, который вместе с сослуживцем РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:05:00+03:00
2025-10-29T16:05:00+03:00
2025-10-29T16:45:00+03:00
россия
москва
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил офицерский подарок, икону и значок с гербом России одному из бойцов СВО Руслану Колыванову, который вместе с сослуживцем преподнес ему икону на день рождения.
Путин
в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве
, где проходят лечение участники СВО. Президент также поблагодарил российских бойцов, которые подарили ему на день рождения иконы со следами от пуль.
На встрече с президентом из-за ранения обеих ног не смог присутствовать младший сержант Руслан Колыванов. Глава государства зашел в его палату, справился о здоровье бойца. Затем Путин подарил Колыванову офицерский подарок - часы, а также икону и значок с гербом России
.
"Такой офицерский подарок... Небольшой, это не официальная награда, герб Российской Федерации. Поправляйся", - сказал Путин. Президент РФ пожал бойцу руку.
Он поинтересовался здоровьем бойца.
"Мне было очень приятно ваши подарки получить. Они имеют особую ценность для вас и для меня. Это то, что вашу жизнь спасло", - отметил глава государства.
Путин также еще раз пожелал бойцу выздоровления.
Подаренные президенту иконы были написаны на бронеплитах прапорщика Ивана Лексина и Колыванова.
Во время подготовки к выполнению боевой задачи Лексин увидел у одного из офицеров плиту с иконой и попросил написать на своей бронеплите и Колыванова иконы Георгия Победоносца
и Святого Князя Владимира
. После успешного выполнения задачи бойцы заметили повреждения от пули и осколков.
Позже плиты с иконами были переданы в музей бригады, а затем подарены президенту.
Руслан Колыванов – младший сержант 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии Южного военного округа. Во время боевой задачи на острове Алексеевский в результате артиллерийского обстрела противника получил осколочные ранения обеих ног и был эвакуирован сослуживцами в госпиталь.