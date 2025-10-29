Рейтинг@Mail.ru
Путин не планирует телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2025
11:57 29.10.2025
Путин не планирует телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков
Путин не планирует телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков
политика
россия
турция
дмитрий песков
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
встреча путина и трампа в будапеште
россия
турция
политика, россия, турция, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, встреча путина и трампа в будапеште
Политика, Россия, Турция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Путин не планирует телефонного разговора с Эрдоганом, заявил Песков

Песков: Путин в среду не планирует телефонный разговор с Эрдоганом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду не планирует телефонного разговора президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня телефонного разговора не планируется", - сказал Песков журналистам.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Эрдоган обсуждает урегулирование конфликта на Украине с западными лидерами
ПолитикаРоссияТурцияДмитрий ПесковВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВстреча Путина и Трампа в Будапеште
 
 
