Минцифры предложило оформлять банковские продукты через "цифровой профиль"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минцифры предлагает использовать "цифровой профиль" гражданина РФ для оформления банковских продуктов без посещения отделений - это позволит совершенствовать механизм формирования коммерческих предложений на финансовом рынке, следует из пояснительной записки к проекту постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предполагает увеличение количества предоставляемых сведений в личный кабинет "юридического лица". Уточняется, что это положительно повлияет на сферу предоставления бизнесу (в частности, малым и средним предпринимателям) финансовых услуг.

Минцифры также предлагает предоставлять в организации сведения, которые позволят наиболее достоверно определять надежность потенциального потребителя финансовых услуг. Это информация о судимости, сведения из реестра сведений о банкротстве, из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и так далее.