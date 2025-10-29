Рейтинг@Mail.ru
20:43 29.10.2025
Минцифры предложило оформлять банковские продукты через "цифровой профиль"
Минцифры предложило оформлять банковские продукты через "цифровой профиль"
Технологии, Россия, Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минцифры предлагает использовать "цифровой профиль" гражданина РФ для оформления банковских продуктов без посещения отделений - это позволит совершенствовать механизм формирования коммерческих предложений на финансовом рынке, следует из пояснительной записки к проекту постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Предусмотренное проектом постановления расширение перечня доступных посредством цифрового профиля физического лица позволит увеличить количество сценариев использования гражданами РФ "цифрового профиля" физического лица, позволив им предоставлять новые сведения о себе в финансовые организации, чтобы оперативно оформлять банковские продукты без необходимости посещения отделений, что в свою очередь позволит финансовым организациям совершенствовать механизм формирования коммерческих предложений на финансовом рынке", - сказано в пояснительной записке.
Набиуллина рассказала, сколько россиян установили самозапрет на кредиты
Набиуллина рассказала, сколько россиян установили самозапрет на кредиты
Вчера, 11:51
Документ предполагает увеличение количества предоставляемых сведений в личный кабинет "юридического лица". Уточняется, что это положительно повлияет на сферу предоставления бизнесу (в частности, малым и средним предпринимателям) финансовых услуг.
Минцифры также предлагает предоставлять в организации сведения, которые позволят наиболее достоверно определять надежность потенциального потребителя финансовых услуг. Это информация о судимости, сведения из реестра сведений о банкротстве, из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и так далее.
Россияне смогут упрощенно оформить цифровой ID в MAX
Россияне смогут упрощенно оформить цифровой ID в MAX
9 октября, 15:47
 
