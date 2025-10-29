Рейтинг@Mail.ru
Трамп получил высшую государственную награду Южной Кореи - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 29.10.2025 (обновлено: 10:41 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/prezident-2051380549.html
Трамп получил высшую государственную награду Южной Кореи
Трамп получил высшую государственную награду Южной Кореи - РИА Новости, 29.10.2025
Трамп получил высшую государственную награду Южной Кореи
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в среду в южнокорейском городе Кёнчжу впервые в истории США вручил американскому президенту Дональду Трампу высшую... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T09:04:00+03:00
2025-10-29T10:41:00+03:00
в мире
южная корея
сша
корейский полуостров
дональд трамп
ли чжэ мен
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051380157_0:224:3071:1951_1920x0_80_0_0_d61a4a1da80891bdd011f453b70bf862.jpg
https://ria.ru/20251029/tramp-2051378932.html
южная корея
сша
корейский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051380157_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_92247197478c141098bb921baafc2d66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, сша, корейский полуостров, дональд трамп, ли чжэ мен, си цзиньпин
В мире, Южная Корея, США, Корейский полуостров, Дональд Трамп, Ли Чжэ Мен, Си Цзиньпин
Трамп получил высшую государственную награду Южной Кореи

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён вручил Трампу высшую государственную награду

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп принимает Большой орден мугунхва и копию знаменитой золотой короны периода Силла, врученные ему президентом Южной Кореи Ли Джэ Мёном
Президент США Дональд Трамп принимает Большой орден мугунхва и копию знаменитой золотой короны периода Силла, врученные ему президентом Южной Кореи Ли Джэ Мёном - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп принимает Большой орден мугунхва и копию знаменитой золотой короны периода Силла, врученные ему президентом Южной Кореи Ли Джэ Мёном
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЁНЧЖУ, 29 окт - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в среду в южнокорейском городе Кёнчжу впервые в истории США вручил американскому президенту Дональду Трампу высшую государственную награду Республики Корея - Большой орден мугунхва - в знак признания заслуг лидера штатов в деле установления мира на Корейском полуострове.
«
"Спасибо большое, это для меня большая честь. У нас отличные отношения с Южной Кореей, и надеемся, что в будущем они останутся такими", - сказал Трамп, принимая награду, которую назвал отличным подарком.
Церемония вручения состоялась в Национальном музее Кёнджу. Дональд Трамп стал первым президентом США, удостоенным этой награды.
"От имени народа Республики Корея я передаю вам этот знак особой благодарности", - заявил Ли Чжэ Мён.
Согласно закону о государственных наградах Южной Кореи, Большой орден мугунхва является высшей наградой Республики Корея и может вручаться президенту страны, его супруге, а также главам и супругам дружественных государств. Орден назван в честь национального цветка Южной Кореи мугунхва - гибискуса, название которого расшифровывается как "вечно неувядающий цветок".
Как сообщила президентская администрация Южной Кореи, орден был вручен Трампу в знак "признания заслуг" Дональда Трампа в деле установления мира на Корейском полуострове.
Трамп находится в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнчжу с 31 октября по 1 ноября. На 29 октября запланированы переговоры американского президента с Ли Чжэ Мёном, а на 30 октября - с главой КНР Си Цзиньпином.
Первым официальным мероприятием стало посещение президентом Трампом музея в Кёнджу. В сопровождении традиционного оркестра он вошел на территорию музея, где его у входа в павильона "Тысячелетняя улыбка" встретил президент Ли Чжэ Мён. После этого лидеры сделали запись в книге почётных гостей и осмотрели выставку сувениров "Trump Goods", проводя неформальную беседу.
На последующей официальной церемонии приветствия оба лидера совместно приняли парад почётного караула и обменялись приветствиями с членами делегаций.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Не хожу на пляж и не сплю целый день". Трамп раскрыл, как решает конфликты
08:55
 
В миреЮжная КореяСШАКорейский полуостровДональд ТрампЛи Чжэ МенСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала