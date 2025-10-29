Трамп получил высшую государственную награду Южной Кореи

КЁНЧЖУ, 29 окт - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в среду в южнокорейском городе Кёнчжу впервые в истории США вручил американскому президенту Дональду Трампу высшую государственную награду Республики Корея - Большой орден мугунхва - в знак признания заслуг лидера штатов в деле установления мира на Корейском полуострове.
"Спасибо большое, это для меня большая честь. У нас отличные отношения с Южной Кореей, и надеемся, что в будущем они останутся такими", - сказал Трамп, принимая награду, которую назвал отличным подарком.
Церемония вручения состоялась в Национальном музее Кёнджу. Дональд Трамп стал первым президентом США, удостоенным этой награды.
"От имени народа Республики Корея я передаю вам этот знак особой благодарности", - заявил Ли Чжэ Мён.
Согласно закону о государственных наградах Южной Кореи, Большой орден мугунхва является высшей наградой Республики Корея и может вручаться президенту страны, его супруге, а также главам и супругам дружественных государств. Орден назван в честь национального цветка Южной Кореи мугунхва - гибискуса, название которого расшифровывается как "вечно неувядающий цветок".
Как сообщила президентская администрация Южной Кореи, орден был вручен Трампу в знак "признания заслуг" Дональда Трампа в деле установления мира на Корейском полуострове.
Трамп находится в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнчжу с 31 октября по 1 ноября. На 29 октября запланированы переговоры американского президента с Ли Чжэ Мёном, а на 30 октября - с главой КНР Си Цзиньпином.
Первым официальным мероприятием стало посещение президентом Трампом музея в Кёнджу. В сопровождении традиционного оркестра он вошел на территорию музея, где его у входа в павильона "Тысячелетняя улыбка" встретил президент Ли Чжэ Мён. После этого лидеры сделали запись в книге почётных гостей и осмотрели выставку сувениров "Trump Goods", проводя неформальную беседу.
На последующей официальной церемонии приветствия оба лидера совместно приняли парад почётного караула и обменялись приветствиями с членами делегаций.