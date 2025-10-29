Трамп получил высшую государственную награду Южной Кореи

КЁНЧЖУ, 29 окт - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в среду в южнокорейском городе Кёнчжу впервые в истории США вручил американскому президенту Дональду Трампу высшую государственную награду Республики Корея - Большой орден мугунхва - в знак признания заслуг лидера штатов в деле установления мира на Корейском полуострове.

"Спасибо большое, это для меня большая честь. У нас отличные отношения с Южной Кореей, и надеемся, что в будущем они останутся такими", - сказал Трамп, принимая награду, которую назвал отличным подарком.

Первым официальным мероприятием стало посещение президентом Трампом музея в Кёнджу. В сопровождении традиционного оркестра он вошел на территорию музея, где его у входа в павильона "Тысячелетняя улыбка" встретил президент Ли Чжэ Мён. После этого лидеры сделали запись в книге почётных гостей и осмотрели выставку сувениров "Trump Goods", проводя неформальную беседу.