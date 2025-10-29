https://ria.ru/20251029/peterburg-2051448375.html
Депутату заксобрания Петербурга стало плохо на заседании
Депутату заксобрания Петербурга стало плохо на заседании - РИА Новости, 29.10.2025
Депутату заксобрания Петербурга стало плохо на заседании
Депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасии Мельниковой стало плохо на заседании, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2025
санкт-петербург
