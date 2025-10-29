Рейтинг@Mail.ru
Депутату заксобрания Петербурга стало плохо на заседании
12:40 29.10.2025
Депутату заксобрания Петербурга стало плохо на заседании
Депутату заксобрания Петербурга стало плохо на заседании
Депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасии Мельниковой стало плохо на заседании, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2025
2025
происшествия, санкт-петербург, александр беглов, анастасия мельникова
Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Анастасия Мельникова
Депутату заксобрания Петербурга стало плохо на заседании

Депутату Заксобрания Петербурга Мельниковой стало плохо на заседании

Анастасия Мельникова
Анастасия Мельникова
Анастасия Мельникова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасии Мельниковой стало плохо на заседании, передает корреспондент РИА Новости.
Медики вывели депутата из зала, измеряют ей давление.
В настоящее время на заседании законодательного собрания губернатор Петербурга Александр Беглов представляет проект бюджета города на 2026-2028 годы.
Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Анастасия Мельникова
 
 
