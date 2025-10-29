https://ria.ru/20251029/moskva-2051432372.html
Диалог Москвы и Баку продолжается, заявил Песков
Диалог Москвы и Баку продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2025
Диалог Москвы и Баку продолжается, заявил Песков
Россия и Азербайджан ведут кропотливую работу на разных уровнях, диалог двух стран продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
Диалог Москвы и Баку продолжается, заявил Песков
Песков сообщил о продолжении диалога России и Азербайджана