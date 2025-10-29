Рейтинг@Mail.ru
Диалог Москвы и Баку продолжается, заявил Песков
29.10.2025
12:02 29.10.2025
Диалог Москвы и Баку продолжается, заявил Песков
Россия и Азербайджан ведут кропотливую работу на разных уровнях, диалог двух стран продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
2025
в мире, россия, азербайджан, баку, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Азербайджан, Баку, Дмитрий Песков, Владимир Путин
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия и Азербайджан ведут кропотливую работу на разных уровнях, диалог двух стран продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас идет кропотливая работа, и президент (России Владимир Путин) поднимал все эти вопросы столь чувствительные, и они поднимаются на рабочем уровне. Мы продолжаем наш диалог", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ведутся ли контакты между РФ и Азербайджаном по поводу освобождения задержанных в Баку россиян.
Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Оверчук: Азербайджан готов пропускать российскую продукцию в Армению
26 октября, 12:23
 
В мире Россия Азербайджан Баку Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
