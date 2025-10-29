Ультралиберальные элиты могут вбрасывать любые небылицы, заявила Захарова

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ультралиберальные элиты теперь могут вбрасывать в публичное поле любые небылицы, это продемонстрировала ситуация с контактами России и США, когда в СМИ появились "вбросы и утечки", несмотря на то, что встрече нужна была подготовка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На современном этапе буквально они отточили мастерство дезинформации, создание ложной реальности, в том числе через особый механизм, это уже не просто инструмент, это особый механизм - легитимизация лжи", - сказала она на дискуссионной сессии "Антифейк: правда всегда побеждает".

Захарова добавила, что, отмывая через традиционные СМИ любой вброс, наделяя мнимым авторитетом любой ангажированный псевдоисточник, ультралиберальные элиты теперь имеют возможность вбрасывать в публичное поле практически любые небылицы.

"Мы видели всё это и наблюдали за этим в том, что касается российско-американских контактов, о которых было сказано, которые требовали проработки, и как тут же началась возня: вбросы, утечки, неназванные источники и так далее, и как это всё перекочёвывало из анонимных аккаунтов в социальных сетях в традиционные "респектабельные" СМИ", - заключила дипломат.

США Владимира Путина и Дональда Трампа. На прошлой неделе Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в котором обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ