Рейтинг@Mail.ru
Ультралиберальные элиты могут вбрасывать любые небылицы, заявила Захарова - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/mid-2051548641.html
Ультралиберальные элиты могут вбрасывать любые небылицы, заявила Захарова
Ультралиберальные элиты могут вбрасывать любые небылицы, заявила Захарова - РИА Новости, 29.10.2025
Ультралиберальные элиты могут вбрасывать любые небылицы, заявила Захарова
Ультралиберальные элиты теперь могут вбрасывать в публичное поле любые небылицы, это продемонстрировала ситуация с контактами России и США, когда в СМИ... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:20:00+03:00
2025-10-29T16:20:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
мария захарова
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/66/1561706640_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_6021f741768fda54ecb7215662929a81.jpg
https://ria.ru/20251017/zaukraintsy-2048669948.html
https://ria.ru/20251028/vsu-2051254087.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/66/1561706640_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa8d04662649af223143ce00d40ad8d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, мария захарова, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Москва, Мария Захарова, Владимир Путин, Дональд Трамп
Ультралиберальные элиты могут вбрасывать любые небылицы, заявила Захарова

Захарова: ультралиберальные элиты могут вбрасывать в СМИ любые небылицы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ультралиберальные элиты теперь могут вбрасывать в публичное поле любые небылицы, это продемонстрировала ситуация с контактами России и США, когда в СМИ появились "вбросы и утечки", несмотря на то, что встрече нужна была подготовка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На современном этапе буквально они отточили мастерство дезинформации, создание ложной реальности, в том числе через особый механизм, это уже не просто инструмент, это особый механизм - легитимизация лжи", - сказала она на дискуссионной сессии "Антифейк: правда всегда побеждает".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Заукраинцы исчезнут сразу после трансгендеров
17 октября, 08:00
Захарова добавила, что, отмывая через традиционные СМИ любой вброс, наделяя мнимым авторитетом любой ангажированный псевдоисточник, ультралиберальные элиты теперь имеют возможность вбрасывать в публичное поле практически любые небылицы.
"Мы видели всё это и наблюдали за этим в том, что касается российско-американских контактов, о которых было сказано, которые требовали проработки, и как тут же началась возня: вбросы, утечки, неназванные источники и так далее, и как это всё перекочёвывало из анонимных аккаунтов в социальных сетях в традиционные "респектабельные" СМИ", - заключила дипломат.
На прошлой неделе Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в котором обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Фронта больше нет". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ в зоне СВО
28 октября, 16:59
 
В миреРоссияСШАМоскваМария ЗахароваВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала