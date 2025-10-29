Матвиенко оценила поправки в бюджет-2025

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Корректировка параметров федерального бюджета РФ на 2025 год не нарушит макроэкономическую, макрофинансовую ситуацию в стране - она является стабильной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

« "Внесение изменений в федеральный бюджет текущего года не нарушит исполнение обязательств, взятых ранее, когда мы принимали закон о бюджете, в том числе социальных. Все они будут выполнены в полном объёме и даже по ряду направлений несколько увеличены", - сказала Матвиенко по итогам одобрения поправок в бюджет-2025, ссылаясь на данные Минфина

Также изменения в бюджет не нарушат макроэкономическую, макрофинансовую ситуацию в стране, которая является, несмотря ни на что, стабильной, добавила она.

"И наши недружественные страны, что называется, не дождутся. Пусть они хоть 30 пакетов санкций принимают… Их прогнозы, что 200 рублей будет стоить доллар, а то и больше, что мы из стиральных машин будем вынимать чипы и вставлять ракеты, что мы "бензоколонка", они уже в своей злобе захлёбываются, в своей желчи захлёбываются против России . Мы знаем, что мы делаем, как мы будем двигаться и как будет развиваться страна", - отметила Матвиенко.

« "Да, сложно, да, трудно, но вся наша государственная система, работа правительства проводится на преодоление этих трудностей и на решение наших внутренних задач. Хорошо, что ситуация и в большинстве субъектов Российской Федерации стабильная, я имею ввиду с бюджетом", - сказала политик.

Матвиенко также отметила, что несколько лет назад коммерческая задолженность субъектов Федерации была огромная, расходы региональных бюджетов на погашение кредитов были огромные. Сейчас это уже практически сведено до минимума, добавила спикер.