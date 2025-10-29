Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко оценила поправки в бюджет-2025
29.10.2025
Матвиенко оценила поправки в бюджет-2025
Матвиенко оценила поправки в бюджет-2025
Корректировка параметров федерального бюджета РФ на 2025 год не нарушит макроэкономическую, макрофинансовую ситуацию в стране - она является стабильной, заявила РИА Новости, 29.10.2025
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Корректировка параметров федерального бюджета РФ на 2025 год не нарушит макроэкономическую, макрофинансовую ситуацию в стране - она является стабильной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Внесение изменений в федеральный бюджет текущего года не нарушит исполнение обязательств, взятых ранее, когда мы принимали закон о бюджете, в том числе социальных. Все они будут выполнены в полном объёме и даже по ряду направлений несколько увеличены", - сказала Матвиенко по итогам одобрения поправок в бюджет-2025, ссылаясь на данные Минфина.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Совет Федерации одобрил корректировку параметров бюджета на 2025 год
Вчера, 10:27
Также изменения в бюджет не нарушат макроэкономическую, макрофинансовую ситуацию в стране, которая является, несмотря ни на что, стабильной, добавила она.
"И наши недружественные страны, что называется, не дождутся. Пусть они хоть 30 пакетов санкций принимают… Их прогнозы, что 200 рублей будет стоить доллар, а то и больше, что мы из стиральных машин будем вынимать чипы и вставлять ракеты, что мы "бензоколонка", они уже в своей злобе захлёбываются, в своей желчи захлёбываются против России. Мы знаем, что мы делаем, как мы будем двигаться и как будет развиваться страна", - отметила Матвиенко.
"Да, сложно, да, трудно, но вся наша государственная система, работа правительства проводится на преодоление этих трудностей и на решение наших внутренних задач. Хорошо, что ситуация и в большинстве субъектов Российской Федерации стабильная, я имею ввиду с бюджетом", - сказала политик.
Матвиенко также отметила, что несколько лет назад коммерческая задолженность субъектов Федерации была огромная, расходы региональных бюджетов на погашение кредитов были огромные. Сейчас это уже практически сведено до минимума, добавила спикер.
"И ни в коем случае сейчас не надо поддаваться соблазну снова влезать в коммерческие долги. Вот здесь министерство финансов строго должно следить за региональной финансовой политикой. Иначе это оборачивается новыми большими расходами", - сказала сенатор.
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Госдума может 18 ноября рассмотреть во втором чтении проект бюджета
24 октября, 16:21
 
Экономика Россия Валентина Матвиенко Совет Федерации РФ Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
