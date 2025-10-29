Рейтинг@Mail.ru
Отец Илона Маска рассказал, что его впечатлило в России - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/maska-2051599089.html
Отец Илона Маска рассказал, что его впечатлило в России
Отец Илона Маска рассказал, что его впечатлило в России - РИА Новости, 29.10.2025
Отец Илона Маска рассказал, что его впечатлило в России
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск рассказал, что больше всего во время визита в Россию его впечатлило городское планирование Москвы и... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:59:00+03:00
2025-10-29T17:59:00+03:00
москва
казань
россия
эррол маск
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049585213_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_9f538ff11a8f25cace352541447b1d04.jpg
https://ria.ru/20251029/mask-2051561494.html
москва
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049585213_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0b007f4dc81a34492e36ab6b434add8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, казань, россия, эррол маск, илон маск
Москва, Казань, Россия, Эррол Маск, Илон Маск
Отец Илона Маска рассказал, что его впечатлило в России

Эррол Маск рассказал, что его впечатлило городское планирование Москвы и Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкОтец Илона Маска
Отец Илона Маска - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Отец Илона Маска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск рассказал, что больше всего во время визита в Россию его впечатлило городское планирование Москвы и Казани.
"Для меня, как инженера по профессии и образованию... (удивительно - ред.) то, что улицы в Москве и, конечно, в Казани такие широкие и с таким хорошим уличным освещением. Для большинства это скучно, но для меня, как инженера, очень интересно проследить мысль, стоящую за этим", - сказал он, выступая в московском офисе IT-компании Ivideon.
Также, отметил Маск-старший, его впечатлил Суздаль. Как отметил предприниматель, на Западе и в ЮАР, где он проживает, людей часто удручает состояние инфраструктуры.
Кроме этого, в Москве и Казани Эррол Маск также посетил учебные заведения, которые, отмечает он, произвели на него очень хорошее впечатление.
Отец Илона Маска Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Отец Маска восхитился красотой россиянок
Вчера, 16:51
 
МоскваКазаньРоссияЭррол МаскИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала