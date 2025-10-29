Отец Илона Маска рассказал, что его впечатлило в России

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск рассказал, что больше всего во время визита в Россию его впечатлило городское планирование Москвы и Казани.
"Для меня, как инженера по профессии и образованию... (удивительно - ред.) то, что улицы в Москве и, конечно, в Казани такие широкие и с таким хорошим уличным освещением. Для большинства это скучно, но для меня, как инженера, очень интересно проследить мысль, стоящую за этим", - сказал он, выступая в московском офисе IT-компании Ivideon.
Также, отметил Маск-старший, его впечатлил Суздаль. Как отметил предприниматель, на Западе и в ЮАР, где он проживает, людей часто удручает состояние инфраструктуры.
Кроме этого, в Москве и Казани Эррол Маск также посетил учебные заведения, которые, отмечает он, произвели на него очень хорошее впечатление.
