21:51 29.10.2025 (обновлено: 22:02 29.10.2025)
МАГАТЭ не инспектирует поврежденные от ударов США ядерные объекты Ирана
МАГАТЭ не инспектирует поврежденные от ударов США ядерные объекты Ирана
Наталья Макарова
В мире, Иран, Исфахан, США, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
ООН, 29 окт - РИА Новости. МАГАТЭ не инспектирует поврежденные от ударов США ядерные объекты Ирана в Исфахане, Натанзе и Фордо, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
"Мы инспектируем объекты в Иране, не все объекты, где мы должны это делать, но мы постепенно возвращаемся. Мы не инспектируем пострадавшие объекты, если быть точнее, это объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо", - сказал Гроссии журналистам.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Они применили противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, без которых Израиль не способен поразить самые глубокие подземные объекты, сообщил американский телеканал Fox News. Бомбы доставил стратегический бомбардировщик B-2.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе
24 июня, 18:48
 
В миреИранИсфаханСШАРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
